Quiz "Indiana Jones et le Cadran de la destinée" : on vous tire notre chapeau si vous répondez correctement à ces 20 questions sur la saga

Il y en a 10 000. Rien que ça ! Une pensée pour Karen Allen, l'interprète de Marion Ravenwood, qui n'avait pas bien lu le scénario et qui ignorait ce qui l'attendait. "Harrison portait des gants, des bottes et était habillé de cuir. Moi, j'étais pieds nus, les bras et les jambes découverts", confie-t-elle dans le livre racontant les coulisses de la saga. "Au début, je ne supportais pas que les serpents me passent sur le pied. Puis je m'y suis habituée."