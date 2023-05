Festival de Cannes 2023 : "Indiana Jones et le Cadran de la destinée", Harrison Ford résiste aux affres du temps pour sa dernière odyssée

Présenté hors compétition au 76e Festival de Cannes six semaines avant sa sortie au cinéma, le dernier volet de la saga créée par Steven Spielberg et George Lucas reste fidèle aux codes de l'aventurier : de l'action, de l'exploration, de l'humour et aussi des références qui raviront les fans de la première heure.

Cette fois, c'est vraiment sa "dernière croisade". 42 ans après la sortie d'Indiana Jones, les Aventures de l'arche perdue, le célèbre archéologue est de retour au cinéma pour un ultime tour de piste. Ou plutôt de cadran, puisqu'il va cette fois explorer les failles du temps et voyager dans le passé. Tout un symbole pour l'inoxydable Harrison Ford, 80 ans, toujours muni du chapeau et du fouet qui ont fait de lui une star mondiale. L'acteur américain, longuement salué par le public de Cannes après la projection du film en avant-première, a été récompensé d'une Palme d'or d'honneur surprise le jeudi 18 mai.

Dans ce cinquième volet, le professeur Henry Jones prend sa retraite après une vie dédiée à l'archéologie. Mais le retour de sa filleule Helena Shaw va très vite le faire replonger dans l'aventure, à la recherche des mystères du cadran d'Archimède. Cet artefact antique, dont Indy possède l'une des deux parties, aurait selon la légende le pouvoir de déceler des fissures temporelles. Roublarde, la jeune femme criblée de dettes subtilise l'objet et part pour le Maroc dans le but de vendre au plus offrant, obligeant ainsi son vieux parrain à ressortir son blouson en cuir pour la rattraper.

Cure de jouvence

La spectaculaire scène d'introduction met en scène un Indiana Jones remarquablement rajeuni numériquement, au sommet de son art pour combattre les nazis à bord d'un train lancé à toute vitesse. Une pirouette technologique devenue une habitude chez Lucasfilm et Disney, qui ont notamment utilisé cette technique pour rajeunir Luke Skywalker dans la série Star Wars The Mandalorian ou encore Nick Fury dans Captain Marvel.

Les fans de la première heure apprécieront de retrouver un Indy fringuant pourvu de toute la malice qu'on lui connaît. Mais l'idée n'est pas qu'esthétique puisqu'elle permet de mettre en perspective l'emprise du temps sur l'aventurier le plus populaire du 7e art. Contrairement au quatrième film, où l'arrivée de son fils incarné par Shia LaBeouf avait eu tendance à ringardiser le héros, l'âge d'Indy sert la narration pour lui offrir une sortie à la hauteur de ses exploits.



> Notre interview vidéo d'Harrison Ford à Cannes :

Harrison Ford



Sur le toit d'une locomotive, dans un tuktuk ou à bord d'un avion, la cadence frénétique imposée aux personnages principaux ne baisse jamais en intensité. La jeune actrice britannique Phoebe Waller-Bridge donne parfaitement le change à Harrison Ford, et sa complicité avec le jeune "Frenchie" Ethann Isidore donne du souffle et une belle énergie à l'aventure. En face, Mads Mikkelsen incarne un antagoniste charismatique et glaçant, prêt à tout pour réécrire l'histoire et éviter la chute du régime totalitaire d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette dernière épopée épique ne tombe (presque) pas dans le piège de trop sortir du cadre de la franchise, comme l'avait fait Le Crâne de Cristal. Et au terme d'une scène finale teintée de nostalgie et d'émotion, l'emblématique générique signé John Williams - qui aura composé la bande-originale des cinq épisodes - boucle la boucle d'une saga définitivement installée dans la légende du cinéma.

La fiche

Genre : action, aventure

Réalisateur : James Mangold

Acteurs : Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h34

Sortie : 28 juin 2023

Distributeur : Walt Disney Studios Motion Pictures



Synopsis : 1969. Indiana Jones s’apprête à tirer sa révérence. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l'estimé professeur d'archéologie est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles dans son modeste appartement, où il vit seul désormais. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d'Archimède, un appareil qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée. Pendant ce temps, l’ancien nazi Jürgen Voller - un vieil ennemi d’Indiana Jones qui travaille maintenant comme physicien dans le programme spatial américain - a lui aussi ses propres visées sur le cadran. Et son horrible stratagème pourrait changer à jamais le cours de l'Histoire mondiale...