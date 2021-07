Mostra de Venise : Pedro Almodovar, Jane Campion et trois Français en compétition

Madres paralelas de Pedro Almodovar, Le pouvoir du chien de Jane Campion et trois films français notamment seront en compétition à la 78e édition du Festival de Venise, qui se tiendra du 1er au 11 septembre, ont annoncé lundi les organisateurs.

Le retour de Jane Campion après 12 ans d'absence

Madres paralelas, avec Penelope Cruz et Rossy De Palma, ouvrira le festival. Pedro Almodovar, 71 ans, avait reçu en 2019 un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Jane Campion, Palme d'or à Cannes avec La leçon de piano en 1993, revient au cinéma pour la première fois depuis 2009 avec un long-métrage qui doit sortir sur Netflix. Son film, Le pouvoir du chien (The Power of the dog) est adapté d'un livre de Don Winslow (La griffe du chien, Editions Fayard), qui traite du trafic de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

Trois films français aspirent au Lion d'or: Un autre monde de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, Illusions perdues de Xavier Giannoli, d'après Balzac, et L'événement d'Audrey Diwan. Seront également en lice cinq productions italiennes, un record: America Latina de Fabio et Damiano D'Innocenzo, Il buco de Michelangelo Frammartino, Freaks out de Gabriele Mainetti, Qui rido io de Mario Martone, et E stata la mano di dio de Paolo Sorrentino.

Le couple Penelope Cruz-Antonio Banderas

Les autres films sélectionnés sont Mona Lisa and the blood moon de l'Américaine Ana Lily Amirpour, The lost daughter de l'Américaine Maggie Gyllenhaal, On the job : the missing 8 du Philippin Erik Matti, Leaves no trace du Polonais Jan P.Matuszynski, Captain Volkonogov escaped de la Russe Natasha Merkulova, The card counter de l'Américain Paul Schrader, Reflection de l'Ukrainien Valentyn Vasyanovych.

Le cinéma latino-américain sera également bien représenté avec Competencia Oficial de l'Argentin Gaston Duprat avec Penelope Cruz et Antonio Banderas, Sundown du Mexicain Michel Franco avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg, Spencer du Chilien Pablo Larrain et La caja du Vénézuélien Lorenzo Vigas.

Le réalisateur sud-coréen de Parasite, Bong Joon-ho, présidera le jury dont feront partie l'actrice française Virginie Efira et la cinéaste chinoise Chloé Zhao.