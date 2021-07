Mostra de Venise 2021 : Virginie Efira dans le jury présidé par Bong Joon-ho

Le réalisateur sud-coréen de Parasite, Bong Joon-ho, présidera le jury de la prochaine Mostra de Venise, aux côtés de l'actrice française Virginie Efira et de la cinéaste chinoise Chloé Zhao, ont annoncé mercredi les organisateurs. La 78e édition du festival international du film de Venise se tiendra du 1er au 11 septembre dans la Sérénissime.

Un jury d'acteurs et de réalisateurs

Palme d'or à Cannes en 2019, Parasite avait réalisé en 2020 un doublé historique en obtenant l'Oscar du "meilleur film étranger" ainsi que celui du "meilleur film". Bong Joon-Ho sera assisté par plusieurs grands noms, dont la réalisatrice chinoise Chloé Zhao, qui a remporté avec son film Nomadland trois Oscars cette année, dont celui du meilleur film. Siègera également Virginie Efira, qui a présenté à Cannes le sulfureux Benedetta, de Paul Verhoeven, mettant en scène l'amour enflammé entre deux nonnes dans un couvent du Moyen-Age.

Le réalisateur et scénariste italien Saverio Costanzo, auteur de la série L'amie prodigieuse tirée du best-seller homonyme de l'écrivaine Elena Ferrante siègera également à Venise. La britannique Cynthia Erivo, actrice de théâtre et de cinéma, chanteuse et compositrice, la canadienne Sarah Gadon, actrice et productrice ainsi que le réalisateur roumain Alexander Nanau complètent le jury.