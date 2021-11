Accusations de viol contre Luc Besson : l'actrice Sand Van Roy a été effacée du film "Anna" après avoir porté plainte

Dans le montage final du film Anna, de Luc Besson, il ne reste de Sand Van Roy que la moulure de sa tête coupée et ensanglantée. L'actrice belgo-néerlandaise devait pourtant camper un rôle important dans ce long-métrage, tourné à partir de novembre 2017 et sorti en 2019 : une espionne américaine, arrêtée par les autorités russes après une course-poursuite dans le métro moscovite, comme le montrent des images que "Complément d'enquête" a pu consulter. Elle est finalement remplacée par une autre actrice. Or, entre le tournage et la sortie du film, Sand Van Roy a porté plainte contre Luc Besson pour viol. Cette plainte est toujours à l'instruction et le parquet a requis un non-lieu en octobre 2021.

"Blacklistée"

C'est un journaliste qui apprend à Sand Van Roy, le 19 octobre 2018, qu'elle a été remplacée dans le film. "Qu'il me coupe au montage, c'est prévisible. Quand je dépose plainte contre lui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ne le fasse pas", affirme l'actrice. Pour elle, il s'agit d'une stratégie délibérée de Luc Besson : faire croire à une plainte par vengeance de ne pas avoir eu dans le film la place qu'elle désirait. "Ce qui est fou, c'est que non seulement il a coupé mes images, mais il a réduit le temps du rôle à l'écran pour faire croire que le rôle était moins important qu'il ne l'était réellement (...) Il essaie de faire croire au public que je n'avais que des mini-rôles et que j'ai fait ça pour me venger."

En plus d'avoir disparu de ce long-métrage, l'actrice dit avoir été totalement effacée du grand écran. Elle dit n'avoir passé qu'un seul casting en trois ans, alors qu'elle en passait "pas mal" avant. Sand Van Roy est "blacklistée", selon un producteur, qui a dû abandonner un projet de film dans lequel elle devait tourner, à cause du retrait d'investisseurs. Il affirme que "les gens ne voulaient plus l'engager", "comme si elle était coupable de quelque chose". Une plainte qui a brisé sa carrière au cinéma ? "Une plainte qui a complètement brisé ma vie", confie l'actrice.