Mort de Jean-Paul Belmondo : le monde de la culture pleure son monstre sacré

La mort de Jean-Paul Belmondo, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, à l'âge de 88 ans le lundi 6 septembre a plongé dans la tristessse le monde de la culture et du sport. De nombreuses personnalités ont exprimé leur chagrin et leur admiration.

Jean Dujardin

"Tu vas me manquer... Tu vas tellement nous manquer. Merci Jean-Paul" a écrit l'acteur Jean Dujardin sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Dujardin (@jeandujardin)

Claudia Cardinale

"Je suis bouleversée par la disparition de Jean-Paul. Il était et restera pour moi comme pour tant d autres, l'image même de la vitalité. Il ne cessera jamais d'être en mouvement dans mon coeur et dans ma mémoire. Il est sourire et joie de vivre. Audace et simplicité. J'ai vécu auprès de lui tant moments heureux inoubliables. Je suis reconnaissante à la vie de l'avoir mis plusieurs fois sur mon chemin, le bon chemin. Mon affection la plus profonde va à ses proches et a ses enfants tout particulièrement. Addio Jean-Paul", a déclaré l'actrice à l'AFP.

Alain Delon

L'acteur s'est dit "complètement anéanti" à l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo. "Là, je vais essayer de m'accrocher pour ne pas faire la même chose dans cinq heures... Remarquez, ce serait pas mal si on partait tous les deux ensemble. C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans", a déclaré sur CNews le monstre sacré du cinéma, 85 ans, la voix tremblant d'émotion. Delon et Belmondo ont joué dans plusieurs films dont Borsalino (1970).

En 1970, Alain Delon endosse le constume du truand Roch Siffredi dans le légendaire Borsalino de Jacques Deray, l’un des grands succès du cinéma français du début de cette décennie. Il partage l’affiche avec Jean-Paul Belmondo, son alter-ego au cinéma. (ADEL PRODUCTIONS / MARIANNE PROD)

Antonio Banderas

"C'est un triste jour pour la culture. Un grand acteur et une icône du cinéma français et européen nous a quittés. Repose en paix Jean-Paul #Belmondo #RIP #Bebel"

This is a sad day for culture. A great actor and an icon of French and European cinema has left us.

Repose en paix Jean-Paul #Belmondo#RIP #Bebel pic.twitter.com/UyGclvVOIA — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 6, 2021

Claude Lelouch

"Il me manque et il va manquer au cinéma français dans ce qu'il a de plus grand, de plus talentueux et de plus merveilleux", a réagi le réalisateur lundi soir sur franceinfo, rendant hommage à l'acteur d'un simple coeur accompagné d'une photo sur son compte twitter.

Thierry Frémaux

Pour le délégué général du Festival de Cannes, l'acteur surnommé le Magnifique "était unique, il n'y avait personne vraiment comme lui".

Pour l'hommage 2011, les photographes avaient prévenu : "On va poser nos appareils sur les Marches et ce sera pour l’applaudir." Sa générosité d’homme et d’acteur a inventé parmi les plus grands moments de l'histoire du cinéma. Merci Jean-Paul. Adieu Magnifique.

Thierry Frémaux pic.twitter.com/RoaeV4esmc — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) September 6, 2021

"Je crois que l'hommage rendu à Johnny Hallyday était très beau, très fort, et Jean-Paul Belmondo ne mérite pas moins, différemment, autre chose, mais le président de la République saura trouver", a déclaré lundi sur franceinfo Thierry Frémaux

Toni Servillo

"C'est un acteur qui a marqué la jeunesse de tant de générations, qui a marqué une participation précise à une période importante du cinéma français, qui a contribué à la formation de générations de réalisateurs, il suffit de se rappeler A bout de souffle", a déclaré l'acteur de La grande bellezza, à l'AFP.

"Un acteur d'une sympathie humaine irrésistible qui a marqué une période de collaboration très heureuse entre le cinéma italien et le cinéma français. Il a énormément travaillé en Italie, où il a aussi connu des histoires d'amour importantes. C'est une perte qui rend très triste le monde du cinéma".

Mireille Mathieu

"Jean-Paul Belmondo est une véritable légende du cinéma français et du théâtre. Immense comédien et monstre sacré qui a fait rayonner notre France avec sa gouaille et son sourire légendaires à travers le monde. C'est notre As des As, notre Tour Eiffel du 7e Art et un pilier de notre patrimoine culturel".

Teddy Riner

"J'aurais eu l'immense honneur de rencontrer ce GRAND Monsieur, acteur légendaire, passionné de sport et il était l'unique professionnel!! Mes pensées vont à sa famille et ses amis. Au revoir M. Belmondo, reposez en paix et merci pour tout ce que vous nous laissez".

Line Renaud

"Je perds aujourd'hui un ami de toujours, nous perdons tous un ami de toujours. Bébel était le héros extraordinaire de la France ordinaire et Jean-Paul, un homme courageux et fidèle, profondément sincère. Il était Vrai !!!!! (...)

Je perds aujourd’hui un ami de toujours, nous perdons tous un ami de toujours. Bébel était le héros extraordinaire de la France ordinaire et Jean-Paul, un homme courageux et fidèle, profondément sincère. Il était Vrai !!!!! #Belmondo 1/2 pic.twitter.com/rUYEGbaXHg — Line Renaud (@linerenaud) September 6, 2021

"Ses plus belles cascades resteront toujours cette façon qu'il avait de nous viser en plein coeur !", souligne Line renaud dans un autre tweet.

Christian Clavier

"Jean-Paul Belmondo va terriblement nous manquer. C'était une immense star, qui a dédié sa vie au public, un homme d'une extrême gentillesse et des films innombrables et formidables: Cartouche, Un singe en hiver, L'homme de Rio... Chapeau l'artiste !"

Jean-Paul #Belmondo va terriblement nous manquer. C'était une immense star, qui a dédié sa vie au public, un homme d'une extrême gentillesse et des films innombrables et formidables : Cartouche, Un singe en hiver, L'homme de Rio... Chapeau l'artiste ! pic.twitter.com/0ZzmYDenA9 — Christian Clavier (@Ch_Clavier) September 6, 2021

Le PSG

"C'est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi, à l'âge de 88 ans. Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches".