Hommage national à Jean-Paul Belmondo : il "ne mérite pas moins" que Johnny Hallyday, mais "différemment" estime Thierry Frémaux

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a évoqué un hommage national à Jean-Paul Belmondo. L'acteur s'est éteint lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans. "Je crois que l'hommage rendu à Johnny Hallyday était très beau, très fort, et Jean-Paul Belmondo ne mérite pas moins, différemment, autre chose, mais le président de la République saura trouver", a déclaré lundi sur franceinfo Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes.

Il estime que "c'est même un hommage international qui est en train de se dérouler en ce moment. Il y a ses films à la télévision, les gens qui échangent sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de penser à lui".

"C'est bon de parler de lui, mais il faudra aussi parler de lui dans un an, dans cent ans." Thierry Frémaux franceinfo





Toutes les personnes ayant côtoyé Jean-Paul Belmondo parlent d'un homme bienveillant. "Quand on s'intéressait vraiment à lui on s'apercevait que derrière la star il y avait un type bien. C'est quelqu'un dont on imaginait qu'il était complètement lointain et ailleurs et il avait le droit de l'être d'autant qu'il avait subi cette attaque cérébrale qui l'avait un petit peu diminué mais il avait surmonté tout ça. Il avait le culte de l'amitié et la jeune génération faisait très attention à lui."

"Il a tout fait et il pouvait tout faire, il était passé par le conservatoire, il avait une grande culture théâtrale. Il était unique, il n'y avait personne vraiment comme lui." Thierry Frémaux franceinfo

En 2011, Jean-Paul Belmondo a reçu une palme d'or pour l'ensemble de son œuvre.