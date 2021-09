DIRECT. Mort de Jean-Paul Belmondo : "Il était dans la vie comme dans ses films", se souvient Claude Lelouch

Ce qu'il faut savoir

Un monstre sacré du cinéma français s'est éteint. L'acteur Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé son avocat, Michel Godest, lundi 6 septembre. "Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a précisé ce dernier. Suivez les réactions dans notre direct.

Plus de 50 ans de carrière et 80 films. L'acteur a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables : jeune premier dans A bout de souffle ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans L'homme de Rio.

"C'était plus qu'une légende, c'était Belmondo", réagit son biographe. Sur franceinfo, l'historien du cinéma et biographe de Jean-Paul Belmondo, Philippe Durant, a fait part de son émotion. "Je suis totalement sous le choc. Il n'y a pas de mot. Quand une légende s'écroule comme ça, ça fait trembler le monde. Ça va faire trembler le monde du cinéma."

"C'était un héros aussi bien devant que derrière la caméra", selon Claude Lelouch. "Il était dans la vie comme dans ses films", a réagi le réalisateur sur franceinfo. "Il va nous manquer et surtout, il va manquer au cinéma français dans ce qu'il a de plus grand, merveilleux et talentueux", a-t-il ajouté.

Pluie de réactions des personnalités politiques. "Il restera à jamais 'Le Magnifique'. Jean-Paul Belmondo était un trésor national", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter. "C’était une gueule et une gouaille inimitables, un acteur et un cascadeur légendaires", a réagi Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. "Envie de m’arrêter quelques jours et revoir tous ces films où j’ai rêvé, ri, tremblé, avec ce géant qui a su donner chair à tant de personnages", a commenté Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.

Amoindri depuis un AVC. Malgré un accident vasculaire cérébral survenu en 2001, celui qui était surnommé "Bébel" recevait beaucoup de propositions de tournage.