Mort de Jean-Louis Trintignant : "Il fait partie de ces acteurs qui nous font cadeau de leurs cicatrices", déclare Claude Lelouch

Le réalisateur a fait sept films avec l'acteur, décédé vendredi à l'âge de 91 ans, et notamment "Un homme et une femme" qui a été récompensé de la Palme d'or en 1966.

"C'est un grand pan de ma vie" que je perds, a réagi sur franceinfo Claude Lelouch, après la mort vendredi 17 juin de Jean-Louis Trintignant à 91 ans. "On a eu la chance de faire sept films ensemble. Il a été le premier acteur à me dire oui et grâce à ce oui magique tout le reste est arrivé. C'est quelqu'un qui a joué un rôle important et je vais avoir beaucoup de mal à me faire à son départ. En ce moment, tous les copains s'en vont", ajoute Claude Lelouch.

Pour Un homme et une femme, c'est Jean-Louis Trintignant qui a choisi Claude Lelouch et non l'inverse. "J'avais fait un film qui s'appelait Une fille et des fusils qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais il a fait partie des quelques spectateurs qui ont aimé ce film, raconte le réalisateur. En sortant de la salle, il est venu me dire qu'il avait beaucoup aimé et que si un jour j'avais une idée pour lui il me dirait oui tout de suite. Une semaine après, je lui proposais de tourner Un homme et une femme que je commençais à écrire." Cela marquera le début de leur collaboration.

"Jean-Louis Trintignant a été un papa de cinéma formidable." Claude Lelouch, réalisateur à franceinfo

Au-delà du jeu d'acteur de Jean-Louis Trintignant, Claude Lelouch se souvient de "sa voix exceptionnelle. De toutes les voix que j'ai entendues c'était de très, très loin la plus belle, celle qui était dans la vérité. Il a toujours été dans les nuances et les nuances on les écoute." La voix de Jean-Louis Trintignant c'était "un véritable instrument de musique, on écoutait la mélodie sans même écouter les paroles."

Jean-Louis Trintignant voyait "plutôt les choses en noir et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu parce que moi je suis dans le positif. On était très complémentaires", explique Claude Lelouch. J'ai passé ma vie à lui remonter le moral. Mais il faut dire que la vie a été très dure avec lui. Il fait partie de ces acteurs qui nous font cadeau de leurs cicatrices."