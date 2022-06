Mort de Jean-Louis Trintignant : le monde de la culture rend hommage à un acteur "hors du commun"

L'acteur Jean-Louis Trintignant est mort ce vendredi à l'âge de 91 ans. L'auteur de bande dessinée, Enki Bilal, le réalisateur Alexandre Acardy et l'actrice Marie-Christine Barrault lui rendent hommage sur franceinfo.

Le comédien Jean-Louis Trintignant est mort vendredi 17 juin à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Il était connu pour ses rôles dans Et Dieu créa la femme, Un homme et une femme ou encore Amour. Le monde de la culture lui rend hommage et salue un acteur "hors du commun".

Enki Bila l : un "amoureux de son métier"

"C'est un très grand acteur mystérieux qui s'en va, avec une voix", a réagi sur franceinfo l'auteur de bande dessinée et réalisateur Enki Bilal. Ce dernier, qui a fait tourner Jean-Louis Trintignant dans "Bunker palace hôtel" en 1989, a salué son immense carrière au cinéma, se rappelant un véritable "amoureux de son métier, qui jouait le jeu, qui conseillait". Le réalisateur retient également son jeu de comédien, un "passage au théâtre qui marque, dont on parle beaucoup moins", a-t-il ajouté.

"Ce sourire, cette voix… Tous ceux qui connaissaient ses prestations de comédien voient ce à quoi je fais allusion, mais dans la vraie vie c'était aussi présent avec beaucoup de chaleur", a partagé sur franceinfo Enki Bilal, précisant que Jean-Louis Trintignant "aimait la vie, aimait les choses simples". "Je l'ai vu il y a deux, trois mois, j'ai eu l'occasion de le voir dans sa retraite. Il était paisible, apaisé, d'une beauté exceptionnelle. C'était un personnage étonnant d'un grand mystère toujours", a-t-il confié.

Alexandre Acardy : " Il était d'une intelligence incroyable"

"C'est un homme qui était hors du commun, qui va nous manquer", témoigne avec émotion le réalisateur Alexandre Acardy. L'acteur avait tourné sous sa direction à l'occasion du "Grand pardon", sorti en salles en 1982.

"J'ai eu plaisir à tourner avec lui, comme vous pouvez l'imaginer ! J'étais un jeune metteur en scène", se souvient-il. "Il était d'une intelligence incroyable, il jouait avec une telle force, une telle conviction", même lorsque les scènes "étaient difficiles", salue le réalisateur.

Marie-Christine Barrault : "Il apprenait un poème tous les jours"

Jean-Louis Trintignant "disait la poésie d'une façon inouïe parce qu'il était très musicien dans l'esprit, et puis il aimait les poètes", salue sur franceinfo l'actrice Marie-Christine Barrault.

"J'ai toujours suivi Jean-Louis, j'ai encore déjeûné avec lui il n'y a pas très longtemps et il disait que tous les jours il apprenait un poème. C'était extraordinaire parce qu'il ne voyait presque plus clair, c'était sa femme, Marianne, qui l'aidait à apprendre tous les jours un poème", raconte la comédienne. "Ces dernières années il a donné des soirées extraordinaires entre poésie et musique", décrit Marie-Christine Barrault. "Curieusement il a fait une carrière inouïe au cinéma, mais c'était avant tout un homme de théâtre", poursuit-elle.

Celle qui a partagé l'affiche avec Jean-Louis Trintignant dans "Ma nuit chez Maud" (1969) garde un excellent souvenir de cette expérience : "Il était déjà très avancé dans sa carrière, moi c'était mon premier film. J'étais évidemment totalement éblouie et amoureuse", raconte-t-elle.