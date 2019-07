Festival de Deauville 2019 : les huit saisons de "Game of Thrones" seront projetées sur grand écran

L'intégralité de la série sera diffusée au cinéma Morny à raison d'une saison par jour.

Avis à tous les fans en deuil après la fin de Game of Thrones, préparez le pop-corn. Pour fêter les dix ans de Deauville Saison, la section série du Festival du cinéma américain de Deauville, l'intégralité des huit saisons de Games of Thrones sera diffusée au cinéma Morny. En chiffres cela donne 73 épisodes, 70 heures de visionnage, à raison d'une saison par jour. L'événement nommé Deauville is coming s'étalera du 7 au 14 septembre, soit presque toute la durée du festival. L'entrée sera libre, en fonction des places disponibles.

"Rassembler tous les publics"

Pour le Festival de Deauville, cette diffusion est l'occasion de "rassembler tous les publics", autour de la série phénomène. "Événement planétaire, phénomène populaire et culturel, Game of Thrones a révolutionné le regard des spectateurs sur les séries, rendant celles-ci incontournable", explique la page de l'événement.



La huitième et ultime saison de la série tirée de l'univers de George R.R. Martin a été diffusée en mai, sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France. Une fin qui a divisé les fans, ce qui ne l'a pas empêché de battre des records d'audience pour la chaîne HBO avec 19,3 millions de spectateurs devant le dernier épisode diffusé le 19 mai. Avec 47 Emmy Awards, Games of Thrones est également la série la plus récompensée de tous les temps. L'équipe n'entend pas s'arrêter en si bon chemin : pour les 71e Emmy Awards, la série a décroché 32 nominations, un record historique pour une seule saison.

Bien sûr, HBO n'en a pas fini avec Westeros : un spin-off intitulé Bloodmoon est en cours de tournage. Il raconte des événements se déroulant des milliers d'années avant ceux narrés dans Game of Thrones.

Le 45e Festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 6 au 15 septembre 2019. Cette année, Catherine Deneuve présidera le jury.