Comment l'univers de "Game of Thrones" va-t-il perdurer après la fin de la série ?

En deuil de la saga culte de HBO, les fans devraient pouvoir se consoler avec des livres et autres séries dérivées en préparation.

Huit saisons, 73 épisodes et c'est fini. Game of Thrones a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai. Une ultime saison de la saga culte qui a provoqué des réactions mitigées, mais qui ne signifie pas pour autant la fin de la franchise. En effet, HBO a bien l'intention de la développer. Plus généralement, l'univers de Game of Thrones devrait survivre à la fin de la série. Franceinfo fait le point sur les suites en préparation.

L'histoire racontée dans "Le Trône de fer" va se poursuivre

On ne va pas vous l'apprendre, la série est tirée de l'œuvre de George R. R. Martin, Le Trône de fer (A Song of Ice and Fire). Si, au départ, la série a suivi plus ou moins scrupuleusement les livres, les scénaristes D.B. Weiss et David Benioff se sont ensuite éloignés de la trame par nécessité, l'écrivain s'étant arrêté au tome 5. Faute de matériau littéraire, les scénaristes ont dû voler de leurs propres ailes, guidés néanmoins par les indications données par George R. R. Martin. Depuis 2011, celui-ci planche toujours sur l'écriture du sixième livre, The Winds of Winter, a-t-il rappelé dans un message posté lundi 20 mai soir sur son blog (en anglais). Il prévoit également un septième opus, A Dream of Spring.

Aucune date de sortie n'est avancée, mais la tâche est ardue, comme il le confiait dans une interview au Guardian (en anglais) en novembre 2018 : "Je me débats avec [The Winds of Winter] depuis plusieurs années. [Ce] n'est pas tant un roman qu’une dizaine de romans, avec chacun un protagoniste différent, qui eux-mêmes ont différents personnages qui les soutiennent, des antagonistes, des alliés, des amants, et tout cela s’entremêle de façon extrêmement compliquée. C’est un très, très grand défi."

Sur son blog, George R. R. Martin laisse entendre qu'il pourrait choisir une autre fin que celle de la série et donc, peut-être, asseoir un autre personnage sur le trône des Sept Couronnes. "Les gens demandent : 'Comment cela va-t-il se finir ?' écrit-il. Avec la même fin que la série ? Une fin différente ? Eh bien… oui. Et non." Il poursuit : "Entre le livre et la série, quelle sera la 'vraie' fin ? C'est une question idiote. Combien d'enfants a eu Scarlett O'Hara ?" Une référence à Autant en emporte le vent, dont l'héroïne a plusieurs enfants dans le roman mais un seul dans le film. "Ce que je vous propose, c'est de l'écrire. Vous la lirez. Puis tout le monde pourra se faire son opinion et en débattre sur internet", conclut l'écrivain de 70 ans.

D'autres livres liés à l'univers de la saga sont ou vont être publiés

En novembre dernier, George R. R. Martin a sorti la première partie d'un nouveau livre, Feu et Sang, une autre histoire liée à l'univers de la saga. La deuxième partie doit sortir le 29 mai, selon Le Monde. L'auteur prépare déjà une suite, sans qu'on en sache plus sur sa date de sortie. Cette histoire se déroule environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones et est centrée sur l'histoire de la maison Targaryen, dont est issue Daenerys.

Par ailleurs, l'écrivain a publié trois nouvelles dont l'histoire prend place près d'un siècle avant le début de Game of Thrones. Ces nouvelles ont été réunies dans l'ouvrage intitulé Chroniques du chevalier errant en 2015. Elles se concentrent sur l'histoire de Ser Duncan le Grand et de l'Œuf, son écuyer, alias Aegon Targaryen. Ce dernier n'est autre que le grand-père du Roi fou, soit l'arrière-grand-père de Daenerys, selon le site La Garde de nuit, encyclopédie des fans de l'univers créé par George R. R. Martin. Ces Chroniques pourraient être complétées par deux autres nouvelles.

Une partie de l'arbre généalogique de la maison Targaryen réalisée par le site internet lagardenuit.com. (www.lagardenuit.com)

Une série dérivée est en production chez HBO

"C’est une épée à double tranchant", a concédé Bob Greenblatt, le président de WarnerMedia, qui supervise HBO. "Nous parlons de la façon dont nous allons poursuivre l’univers Game of Thrones de manière intelligente, mais il faut vraiment qu’on fasse attention à ne pas tuer la poule aux œufs d’or en sortant des shows qui ne soient pas de la même qualité, et à ne pas en faire trop", a-t-il assuré dans une interview au magazine américain Deadline (en anglais) en avril.

Mais HBO n'a pas attendu la fin de la série pour préparer l'après. A en croire le tabloïd britannique The Sun (en anglais), un nouveau show est déjà entré en production il y a un mois. Il racontera des événements se déroulant des milliers d'années avant ceux narrés dans Game of Thrones. Selon HBO, cette nouvelle série va "relater la chute du monde de l’Age d’or des Héros vers ses heures les plus sombres". "Une chose est sûre : des secrets terrifiants de l’histoire de Westeros à l’origine des marcheurs blancs, en passant par les mystères de l’Est et les Stark de légende… ce n’est pas l’histoire que nous croyons connaître", a affirmé la chaîne, citée par Le Monde.

Et les fans seront un peu déboussolés puisqu'il n'y aura ni trône, ni Port-Réal, ni personnages familiers. "Westeros est un endroit très différent, a complété George R. R. Martin en novembre dans le magazine Entertainment Weekly (en anglais). Nous aurons affaire à un monde différent, plus ancien, et normalement ce sera une des choses sympas dans cette série." La scénariste Jane Goldman est aux manettes, épaulée par l'auteur lui-même. Au casting, on retrouvera l'actrice britannique Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong…). Le titre de ce prequel n'est pas encore officiel, The Sun parlant de Bloodmoon, quand George R. R. Martin l'appelle The Long Night. Une certitude déjà pour les fans français, il faudra être abonné à OCS pour voir la série. "Nous la diffuserons en exclusivité, mais nous ne savons pas encore à quelle date", a affirmé la chaîne au Parisien lundi 20 mai.

D'autres séries télé sont en développement

Ce projet n'est pas le seul. "Nous avons cinq séries en développement, et trois d'entre elles sont bien avancées", écrivait George R. R. Martin sur son blog début mai. L'écrivain réfute le terme de spin-off (série dérivée) qu'il n'aime pas et préfère parler de "programmes successeurs". "De quoi parlent-ils ? Je ne peux rien dire, écrit-il. Mais peut-être que vous devriez mettre la main sur une copie de Feu et Sang [son dernier livre] pour élaborer vos propres théories."

Comme vous pouvez le constater, la "to do list" de l'auteur est longue et l'univers semble assez inépuisable. En attendant ces nouveaux récits, les nostalgiques pourront toujours regarder The Last Watch, le documentaire retraçant la réalisation de la dernière saison de la série, qui sera diffusé le 27 mai sur OCS. Pour un dernier au revoir, mais pas un adieu.