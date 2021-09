Cinéma : le nouveau documentaire d'Oliver Stone sur la mort de John Fitzgerald Kennedy

Il a été accueilli par de nombreuses personnes venues à sa rencontre, samedi 4 septembre à Deauville dans le Calvados. Le mythique cinéaste Oliver Stone est de passage pour présenter son nouveau documentaire. Il le consacre à John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président américain assassiné. En 1991, il avait déjà réalisé "JFK", un film sur le même sujet. Cette oeuvre avait choqué à l'époque car le réalisateur y défendait la thèse d'un coup d'État impliquant entre autres la CIA.

Un sujet tabou aux États-Unis

La mort de John Fitzgerald Kennedy reste un sujet tabou aux États-Unis, Oliver Stone n'a d'ailleurs reçu aucun financement américain pour son documentaire. Dedans, il se base sur de nouveaux documents pour évoquer certaines zones d'ombre de l'affaire. Il évoque des incohérences dans l'autopsie du président, les liens entre Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, et la CIA. Il émet des doutes également sur la théorie d'une balle magique qui serait, à elle seule, responsable de sept blessures sur le président et le gouverneur du Texas, assis devant lui dans la voiture. Avancée par l'enquête officielle, l'hypothèse écarte alors la possibilité d'un second tireur.