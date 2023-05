Interrogé sur les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de la biodiversité, la star américaine a pointé les effets néfastes des discours climatosceptiques allant à l'encontre des faits scientifiques.

"Indiana Jones et la planète en danger" ? Venu à Cannes pour présenter le cinquième épisode de l'aventurier au chapeau et au lasso, Harrison Ford, 80 ans, était l'invité dimanche 21 mai de l'émission "20h30 le dimanche", sur France 2. Interrogé sur les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de la biodiversité, la star américaine a pointé les effets néfastes des discours climatosceptiques, niant les faits scientifiques : "la science (...) c'est basé sur les faits. Ce n'est pas un avis. Il faut respecter la science (...). Ecoutons la science", a martelé l'acteur.

"Le monde nous dit (...) que nous détruisons la capacité de la nature à nous servir", a-t-il poursuivi, citant notamment la qualité de l'air, mais aussi le rôle des insectes pollinisateurs, crucial à la biodiversité, y compris à l'homme. "Notre avenir dépend de la science et du fait de reconnaitre la vérité de ce qu'il se passe devant nos yeux", a-t-il insisté, avant une ultime mise en garde.

"Si on ne se bouge pas le cul maintenant et qu'on ne le fait pas maintenant, on va perdre cette planète", a-t-il tonné. Un coup de gueule avant un discret mea-culpa ? Au moment d'évoquer sa passion pour l'aviation, l'acteur-aviateur a assuré connaître l'impact de ce hobby en matière d'utilisation d'énergie fossile.