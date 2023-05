Stars, jury, maîtresse de cérémonie, polémiques… 23 choses à savoir sur le Festival de Cannes 2023, qui débute le 16 mai

Pour cette 76e édition, le Festival de Cannes renoue avec ses stars, mais laisse aussi la part belle aux nouveaux cinéastes. Cette année encore, la Croisette aura son lot de grands films, de paillettes, mais aussi de polémiques.

Du 16 au 27 mai 2023, le cinéma mondial aura les yeux rivés sur la Croisette. Pour sa 76e édition, le Festival de Cannes oscille entre tradition et modernité, entre paillettes et hommages, audace et polémiques. Le point sur ce qu'il faut savoir avant le début de ces deux semaines consacrées au 7e art.

1 Record de réalisatrices en compétition officielle

Il n’y aura jamais eu autant de femmes en compétition officielle. Pour cette 76e édition du Festival, elles sont 7 réalisatrices à prétendre à la Palme d’or. Parmi elles, trois françaises : Justine Triet, Catherine Breillat et Catherine Corsini.

2 Chiara Mastroianni maîtresse de cérémonie

Après Virginie Efira l’année dernière, c’est au tour de Chiara Mastroianni d’officier comme maîtresse de cérémonie de la 76e édition du Festival de Cannes. L’actrice française animera les cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival.

3 Catherine Deneuve s’offre l’affiche du Festival

Cette image de Catherine Deneuve a été prise par le photographe Jack Garofalo en 1968, sur le tournage de «La Chamade» d’Alain Cavalier. (Jack Garofalo/Paris Match/Scoop - Hartland Villa)

Pendant que sa fille est maîtresse de cérémonie, Catherine Deneuve est à l’affiche du Festival de Cannes : une photo d'elle prise en juin 1968 lors du tournage de La Chamade, film d’Alain Cavalier adapté du roman de Françoise Sagan. Les cheveux au vent, Deneuve "est ce que le cinéma doit se souvenir d’être : insaisissable, audacieux, irrévérencieux", selon le Festival de Cannes.

4 C’est le premier Festival de Iris Knobloch en tant que présidente

Elle devient la première femme présidente du Festival de Cannes. Iris Knobloch, ancienne présidente de Warner Bros France, prend la suite de Pierre Lescure, dont les huit ans de mandat se sont achevés l'an dernier. L'Allemande, grande habituée de Cannes, a été élue pour un mandat de trois ans.

5 Ruben Östlund président du jury

Le réalisateur suédois Ruben Östlund pose dans sa maison de Campos, sur l'île de Majorque, aux Baléares, le 18 avril 2023. (JAIME REINA / AFP)

C'est le Suédois Ruben Ostlund, lauréat de la Palme d'or l'an dernier pour Sans filtre, qui présidera le jury du Festival. Quatre femmes, dont Brie Larson et Julia Ducournau, et cinq hommes de nationalités différentes auront la lourde tâche de départager les films en compétition officielle. Pour en savoir plus sur le jury de cette 76e édition, rendez-vous dans cet article.

6 Johnny Depp, The Weekend, Margot Robbie sur la Croisette

Cette année encore, le Festival aura son lot de stars lors des montées des marches. A commencer par Johnny Depp, à l'affiche de Jeanne du Barry de Maïwenn, le film d'ouverture du Festival. Quelques jours après, c'est sa fille, Lilly-Rose Depp, qui montera les marches, pour son rôle dans la série The Idol. Le chanteur canadien The Weekend, co-créateur et acteur dans la série, sera sur le tapis rouge à ses côtés. Margot Robbie, à l'affiche du dernier film de Wes Anderson, sera également de la partie aux côtés d'un casting 5 étoiles : Tom Hanks, Tilda Swinton ou encore Scarlett Johansson.

7 Anaïs Demoustier présidente du jury de la Caméra d’or

L'actrice française présidera le jury de la Caméra d'or, prix qui récompense un premier film présenté en Sélection officielle, à la Semaine de la Critique ou à la Quinzaine des Cinéastes. Anaïs Demoustier, lauréate du César de la meilleure actrice en 2020, est à la tête d'un jury de professionnels du cinéma.

8 La réalisatrice Maiwenn en ouverture du Festival

La réalisatrice française Maïwenn présentera son nouveau long-métrage, Jeanne du Bary, en ouverture du Festival le 16 mai. Maïwenn s'est offert les services de Johnny Depp, devenu persona non grata du cinéma américain depuis les accusations de violences conjugales de sa dernière épouse, Amber Heard. La réalisatrice n'est pas non plus à l'abri des polémiques : le journaliste Edwy Plenel a porté plainte contre elle en février dernier. Le fondateur de Médiapart accuse la cinéaste de l'avoir aggressée dans un restaurant.

9 Un film Pixar en clôture du Festival

Changement d'ambiance radical pour le film de clôture du Festival. C'est le dernier long-métrage des studios Pixar, Elémentaire, qui sera projeté en dernière séance, le 27 mai. Les acteurs Vicent Lacoste et Adèle Exarchopoulos prêtent leur voix à la version française de ce film d'animation réalisé par Peter Sohn.

10 Michael Douglas Palme d’or d’honneur

L'acteur américain Michael Douglas à Cannes, le 21 mai 2013. (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Chaque année, le Festival de Cannes décerne une Palme d'or d'honneur à un cinéaste. Après Forest Whitaker l'an dernier, Michael Douglas est à l'honneur. Acteur et producteur légendaire d'Hollywood, Michael Douglas a traversé la seconde partie du XXe siècle dans des films devenus cultes. Le fils de l'acteur Kirk Douglas sera honoré lors de la cérémonie d'ouverture du Festival.

11 Souleymane Cissé aura le Carrosse d’or

A 83 ans, le réalisateur malien Souleymane Cissé sera récompensé par le Carosse d'or. Ce prix est remis tous les ans par la Quinzaine des cinéstes (anciennement Quinzaine des réalisateurs) et décore un cinéaste "pour les qualités novatrices de ses films, pour son courage et son intransigeance dans la mise en scène et la production". Par ailleurs, cette année, le Festival de Cannes fait la part belle au cinéma africain, avec treize films du continent en sélection.

12 Scorsese y présente son deuxième plus long film

Killer of the flower Moon : c'est le nom du nouveau film de Martin Scorcese, présenté hors compétition au Festival de Cannes 2023. Pour son deuxième plus long film jamais réalisé (3 h 26 !), Scorsese met en scène Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, entre autres. Le film sera présenté le 20 mai et crée déjà l'excitation, pour le retour de celui qui a reçu la Palme d'or en 1976 avec Taxi Driver.

13 Wes Anderson en compétition officielle

Là aussi, c'est un retour très attendu. Wes Anderson présente son dernier film à Cannes en compétition officielle, Asteroid City. Le casting impressionne : Tom Hanks, Adrian Brody, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Byran Cranston, Steve Carell...

14 Ken Loach en compétition officielle

Ken Loach deviendra-t-il le premier réalisateur à être triplement palmé ? A 86 ans, ce géant du cinéma social anglais est de retour pour la quinzième fois en compétition à Cannes, avec The Old Oak. Lauréat de la Palme d'or en 2006 et 2017 pour Le vent se lève et Moi, Daniel Blake, le réalisateur n'est pas le seul habitué de la Croisette à faire son retour en compétition. L'Italien Nanni Moretti, neuvième sélection, présentera Il Sol Dell'Avvenire et Wim Wenders, dixième participation, projettera Perfect days.

15 Catherine Corsini en compétition après une polémique

La polémique a agité le monde du cinéma ces dernières semaines. Catherine Corsini, réalisatrice française, est en compétition officielle. Pourtant, elle avait été retirée de la liste il y a quelques temps après des accusations de harcèlement sur le tournage. Le long-métrage avait également été privé d'une subvention du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en raison d'une scène explicitement sexuelle à laquelle aurait participé une actrice mineure. On vous résume la polémique dans cet article.

16 Tarantino va présenter un film surprise à la Quinzaine des cinéastes

(DANIELE VENTURELLI / WIREIMAGE)

C'est l'un des moments les plus attendus de cette 76e édition. Quentin Tarantino, invité d'honneur de la Quinzaine des cinéastes, section parallèle au Festival, viendra présenter un "film surprise" et "discuter de sa contre-histoire du cinéma".

17 Michel Gondry à la Quinzaine

Lui aussi est très attendu. Huit ans après son dernier film, le Français Michel Gondry présente Le livre des solutions à la Quizaine des cinéastes en avant-première mondiale. Le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind et de L'écume des jours est un grand nom de l'audiovisuel.

18 Howard Shore donnera une leçon de musique

Le compositeur de légende Howard Shore dispensera une leçon de musique organisée par la Sacem dans le cadre du 76e Festival de Cannes le lundi 22 mai. Auteur des bandes originales des films de David Cronenberg, Howard Shore a également travaillé pour de nombreux autres réalisateurs : Martin Scorsese, David Fincher, Tim Burton... L'occasion de dresser son portrait dans cet article.

19 Huit premiers films dans Un Certain Regard

Si la compétition officielle fait la part belle aux cinéastes habitués de la Croisette, la section Un Certain Regard propose huit premiers films dans sa sélection. Parmi eux, trois ont été réalisés par des femmes, dont la Française Delphine Deloget, lauréate du prix Albert-Londres en 2015.

20 Le retour d’Indiana Jones à Cannes

C'est la fin de quinze ans d'attente. Après le dernier opus en 2008, la saga Indiana Jones revient avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, présenté le 18 mai au Festival de Cannes, avant sa sortie le 28 juin en salles. Pour ce nouveau chapitre, Steven Spielberg a laissé la réalisation à James Mangold, mais toujours avec Harrison Ford, 80 ans, en Indiana Jones.

21 Avant-première mondiale du dernier Almodovar à Cannes

Encore une fois, c'est un retour particulièrement scruté sur la Croisette. Strange Way of Life de Pedro Almodovar sera présenté en avant-première mondiale lors d'une séance spéciale. Dans ce court-métrage, le cinéaste espagnol met en scène le très en vogue Pedro Pascal pour un western en anglais.

22 Un film posthume de Godard

Disparu l'an dernier, Jean-Luc Godard était l'un des grands noms du Festival de Cannes, avec huit sélections et une Palme d'or spéciale en 2018 pour l'ensemble de son oeuvre. Ce monstre sacré du cinéma français laisse derrière lui un dernier film. Projeté dans la section Cannes Classics, le court-métrage Drôles de guerres est présenté comme "l'ultime geste de cinéma" de Godard.

23 La CGT a menacé de perturber l’évènement

Le 21 avril, la CGT énergie annonçait "100 jours d'actions et de colère" pour protester contre la réforme des retraites. Dans un communiqué, le syndicat promettait des "perturbations énergétiques" lors d'évènements en France, dont le Festival de Cannes. Un millier de policiers et gendarmes doivent assurer la sécurité sur place. Jean-Claude Geney, sous-préfet de Grasse, en charge de la coordination du dispositif de sécurité, explique qu'une "attention particulière sera portée à d'éventuels rassemblements de personnes".