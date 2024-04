Festival de Cannes 2024 : attentes et certitudes avant l'annonce de la sélection officielle

Alors que les spéculations abondent en amont de l'annonce de la sélection officielle, certains films, présentés hors compétition, sont d'ores et déjà prévus au programme de la Croisette.

Qui montera les marches du 77e Festival de Cannes ? Après le retentissement de la Palme d'or 2023 qui avait été attribuée à Anatomie d'une chute de Justine Triet, cette édition est très attendue et fait naître de nombreuses rumeurs. La sélection officielle, dont le jury est présidé par la réalisatrice Greta Gerwig, sera annoncée jeudi 11 avril.

Kevin Costner, George Miller et Quentin Dupieux en avant-première

Plusieurs films, présentés hors compétition, ont d’ores et déjà été annoncés. Dans la case des certitudes, il y a ainsi l'avant-première de Furiosa. Ce nouveau volet de la franchise Mad Max de George Miller compte notamment Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth au casting.

Kevin Costner, de retour au western avec Horizon, An American Saga, présentera en avant-première mondiale le premier volet de sa tétralogie. Sa saga est décrite par les organisateurs du festival comme "un projet ambitieux sur ce que coûta de guerres et de violence la construction et l'expansion des États-Unis d'Amérique".

Le deuxième acte, nouveau film du réalisateur français Quentin Dupieux fera quant à lui l'ouverture, hors compétition, du festival. Spécialiste de l'absurde, plusieurs de ses films ont été présentés lors des précédentes éditions du Festival de Cannes. Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard seront notamment au casting de ce long-métrage.

Francis Ford Coppola au cœur des pronostics

Verra-t-on à Cannes Megalopolis de Francis Ford Coppola ? Les superlatifs pullulent pour ce film-monstre, au budget de 100 millions de dollars, dont la sortie française est prévue à l'automne 2024. Le long-métrage compte, entre autres, les acteurs Adam Driver et Forest Whitaker au casting.

"Francis Ford Coppola a bâti la légende de Cannes et ce serait un honneur de l'accueillir à nouveau", glisse Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, dans un entretien accordé au magazine Variety. Âgé de 85 ans, le réalisateur s'est vu décerner deux Palmes d'or, la première pour Conversation secrète en 1974, la seconde pour Apocalypse Now en 1979.

Le possible spectre des grèves hollywoodiennes dans la sélection officielle

Les grèves organisées par les scénaristes et les acteurs durant l'année 2023 à Hollywood ont eu un véritable impact sur la production cinématographique américaine. "Beaucoup de productions initialement prévues pour 2024 sortiront en 2025", souligne Thierry Frémaux dans Variety.

Le délégué général du Festival de Cannes précise que "les États-Unis seront tout de même très présents à Cannes" lors de la 77e édition. Les paris sont notamment ouverts pour David Cronenberg avec le film Les Linceuls, porté par Diane Kruger et Vincent Cassel.

Réalisations et productions françaises attendues

La nouvelle adaptation du sulfureux roman érotique Emmanuelle d'Emanuelle Arsan, réalisé par Audrey Diwan et coécrit par Rebecca Zlotowski, est au cœur des pronostics. Interprété par Noémie Merlant, le film ferait inévitablement beaucoup parler, en plein #MeToo du cinéma français.

Emilia Perez, long-métrage au croisement du polar et de la comédie musicale, sur fond de narcotrafic au Mexique, serait également une prise de choix. Réalisé par Jacques Audiard, vainqueur d'une Palme d'or en 2015, compte Selena Gomez et Zoe Saldaña au casting.

Les films du cinéaste russe en exil Kirill Serebrennikov, produits en partie par la France, agitent les conversations avec deux options, adaptées de livres français, Limonov d'Emmanuel Carrère et La Disparition de Josef Mengele, d'Olivier Guez, sur le médecin tortionnaire d'Auschwitz. Enfin, le film de Christophe Honoré, Marcello Mio, consacré à l'évocation de Marcello Mastroianni par sa fille Chiara Mastroianni, aux côtés de sa mère Catherine Deneuve fait par ailleurs partie des pronostics.

La sélection face à la guerre entre le Hamas et Israël

Interrogé par Variety sur la présence de films israéliens ou palestiniens dans la sélection officielle, Thierry Frémaux a répondu : "Rien ne l'interdit. Les réalisateurs israéliens et palestiniens, comme les intellectuels de ces deux pays en général, sont traditionnellement favorables au dialogue et ceux que je connais appellent à la fin du conflit et l'ouverture des négociations", poursuit le responsable.

Le Festival n'est pas une bulle coupée des soubresauts du monde. En 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait, à la surprise générale, pris la parole via une vidéo lors de la cérémonie d'ouverture, quelques mois après le début de l'invasion russe de son pays.