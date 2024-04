Cannes 2024 : le premier opus de la saga de Kevin Costner sur l'Ouest américain présenté en avant-première au festival

Le premier volet de la tétralogie de Kevin Costner "Horizon, An American Saga" sera présenté, hors compétition, lors d'une avant-première mondiale au Festival de Cannes. Le réalisateur y explore la conquête de l'Ouest américain.

Alors que la Séléction officielle de la 77e édition du Festival de Cannes est attendue jeudi 11 avril, la sélection hors compétition continue de se dévoiler. Lundi, les organisateurs ont révélé dans un communiqué que le premier opus de Horizon, An American Saga de Kevin Costner sera présenté en avant-première mondiale lors du Festival. Seuls les films Furiosa de George Miller et Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux avaient pour lemoment été annoncés.

"Horizon, An American Saga est une histoire qui a démarré il y a 35 ans et je ne peux rêver d'un meilleur endroit que le Festival de Cannes pour révéler au monde le résultat d'une si belle aventure", a commenté l'acteur et réalisateur Kevin Costner, cité dans ce communiqué.

Ce dernier n'est plus venu sur la Croisette "depuis 20 ans", rappelle-t-il. "J'ai attendu le bon moment et je suis fier de pouvoir dire que ce moment est venu".

Horizon, An American Saga est décrit par les organisateurs du festival comme "un projet ambitieux sur ce que coûta de guerres et de violence la construction et l'expansion des États-Unis d'Amérique".

Un retour au western

Porté par Kevin Costner lui-même, ainsi que Sienna Miller, Sam Worthington et Jena Malone, il comportera quatre épisodes dont les sorties s'étaleront sur plusieurs mois.

L'acteur et réalisateur, âgé de 69 ans, s'est déjà essayé au genre du western avec le classique Danse avec les loups, dans lequel il incarne un soldat de la guerre de Sécession proche d'une tribu sioux. Sorti en 1990, le film a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film.