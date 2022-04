Festival de Cannes 2022 : les films de David Cronenberg, James Gray et Claire Denis parmi les 18 films en compétition

Au total, 18 films ont été annoncés pour la plus prestigieuse des compétitions de cinéma au monde dont trois de réalisatrices : les Françaises Claire Denis et Valeria Bruni Tedeschi, et l'Américaine Kelly Reichardt. David Cronenbert, James Gray, les frères Dardenne ou encore Ruben Östlund seront également en lice pour la Palme d'Or.



David Cronenberg présentera Les crimes du futur avec une affiche alléchante réunissant Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Les Frères Dardenne reviennent à Cannes avec Tori et Lokita. Parmi les autres films en compétition : Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski, et Elvis de Baz Luhrmann.

Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté son pays et vit aujourd'hui à Berlin, sera en compétition officielle au Festival de Cannes en mai avec un film historique autour du compositeur Tchaïkovski a annoncé jeudi le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Le réalisateur, pour la troisième fois en compétition ("Leto", "La fièvre de Petrov"), est également metteur en scène et ouvrira en juillet le Festival d'Avignon après avoir récemment quitté la Russie, pour s'installer à Berlin.

"Z" de Michel Hazanavicius en ouverture

"Z" (Comme Z), un film de zombies réalisé par Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Romain Duris, ouvrira le Festival.

Dans la sélection Cannes Première, Rachid Bouchareb signe un film autour de la mort de Malik Oussekine : "Nos Frangins".

"La composition des jurys sera annoncée dans les jours qui viennent", a précisé Thierry Frémeaux, indiquant que "tout ça n'est pas terminé". L'affiche sera également dévoilée dans les prochains jours.