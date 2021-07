Festival de Cannes 2021 : "La Fièvre de Petrov" de Kirill Serebrennikov plonge dans l'abîme d'une autre Russie éternelle

Assigné à résidence en Russie depuis 2017, Kirill Serebrennikov tourne toujours et présente en compétition La Fièvre de Petrov, après son splendide Leto en 2018. La vision de la Russie qu’il donne dans son nouveau film est des plus noires. Cette "fièvre" du titre ne peut être que celle d’un artiste privé de liberté de mouvement depuis trois ans, au fond d’un gouffre, dont il ne serait pas près de sortir, pas avant 2023, aux dernières nouvelles.

Expérience vécue

Petrov a la grippe comme sa femme et son jeune fils avec lesquels il vit. Évoluant dans un milieu violent, empli de trafics, de meurtres, un univers chaotique imbibé d’alcool, Petrov perd pied, ne sait plus dans quel monde il vit. Des souvenirs d’enfance remontent à la surface et interfèrent avec le présent, comme des bulles du passé qui lui maintiennent la tête hors de l’eau.

L’épidémie de grippe à Iekaterinbourg qui oblige l’épouse et le fils de Petrov à rester confinés, renvoie évidemment à la pandémie actuelle. Mais avant elle, c’est à la situation de Serebrennikov, empêché de sortir de son pays, que renvoie le film. L’univers glauque, toujours nocturne, l’impression de ne voir aucun extérieur, traduisent une claustrophobie oppressante qui transpose dans une fiction dystopique l'enfer que subit l'artiste dans son vécu.

Abîme frénétique

La confusion des mondes dans tête de Petrov éclate dès la première scène où il participe à une exécution capitale. La scène rappelle la toile El tres de mayo de Goya ou le film La Montagne sacrée de Jodorowsky. Mais les rôles sont inversés, se sont des hommes et femmes de pouvoir qui tombent sous les salves, pas des insurgés. Et le peloton d’exécution n’est pas composé de soldats, mais de gangsters. L’inversion des rôles traduit le chaos du monde. Mais est-il réel ou celui d'un Petrov schizophrène ?

Chulpan Khamatova et Semyon Serzin "La Fièvre de Petrov" de Kirill Serebrennikov (2021) (SERGEY PONOMAREV / HIPE FILMS)

Kirill Serebrennikov filme en longs plans séquences des scènes chorégraphiées, et les mouvements sont constants dans le cadre. La bande son est hurlée, saturées d’un rock agressif. On pense à Underground de Kusturica avec lequel La Fièvre de Petrov partage la frénésie, mais en beaucoup plus noire. Les souvenirs d’enfance de Petrov ne sont pas aussi rassurants qu’ils semblent. Situés dans la Russie communiste des années 60, l’URSS donc, les choses ne semblent pas avoir autant changé que ça, plus de 50 après, et malgré les réformes. La politique de Poutine - qui n'est jamais nommé -, ex-KGB, président à vie, oligarche omnipotentiel, est le sous-texte du film. C’est la principale leçon de La Fièvre de Petrov : le renferment d’un système sur lui-même est le visage d'une autre Russie qui semble, elle aussi, éternelle.

L'affiche de "La Fièvre de Petrov" de Kirill Serebrennikov (2021). (BAC FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Kirill Serebrennikov

Acteurs :Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov

Pays : Russie / France / Suisse / Allemagne

Durée : 2h25

Sortie : 1er décembre 2021

Distributeur : Bac Films



Synopsis : Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…