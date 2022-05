DIRECT. Festival de Cannes : suivez la cérémonie d'ouverture emmenée par Virginie Efira et la première montée des marches du jury

Ce qu'il faut savoir

C'est un des événements cinéma les plus attendus de l'année. Le Festival de Cannes retrouve son faste après deux éditions perturbées par le Covid-19. L'actrice belge Virginie Efira fera office de maîtresse de cérémonie lors de l'ouverture du festival, durant laquelle elle présentera le jury et les 21 films en compétition officielle. Trois films français font partie de la sélection : Stars at Noon de Claire Denis, Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et Sœur d'Arnaud Desplechin. Suivez dans notre direct la première journée, dont la cérémonie d'ouverture est diffusée, dans la soirée, sur France 2.

Un président du jury français. Vincent Lindon aura l'honneur de présider un jury qui comptera autant d'hommes que de femmes. Il sera ainsi secondé par la Britannique Rebecca Hall, l'Indienne Deepika Padukone, la Suédoise Noomi Rapace, l'Italienne Jasmine Trinca côté actrices et, côté réalisateurs, l'Iranien Asghar Farhadi, le Français Ladj Ly, l'Américain Jeff Nichols et le Norvégien Joachim Trier.

Un grand nom du cinéma honoré. Après Jodie Foster, en 2021, c'est l'acteur, réalisateur et producteur américain Forest Whitaker qui sera l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes. Il recevra à cette occasion une Palme d'or d'honneur. Sa dernière production, For the Sake of Peace, réalisée par Christophe Castagne et Thomas Sametin, sera projetée le 18 mai en séance spéciale.

Le film de Michel Hazanavicius en ouverture. C'est le réalisateur français Michel Hazanavicius qui aura le privilège d'ouvrir le bal avec son film Coupez ! (hors compétition). Ce long-métrage, porté par Romain Duris et Bérénice Bejo, est un hommage au cinéma de genre. Une mise en abyme dans laquelle le cinéaste joue avec les codes du cinéma d'horreur.

De nombreuses stars sur le tapis rouge. Cette quinzaine verra défiler sur la Croisette Kristen Stewart, Viggo Mortensen, Marion Cotillard, Tom Cruise, Tom Hanks, Isabelle Adjani ou encore Jean Dujardin, présents pour des films en compétition officielle ou hors compétition. Les longs-métrages de réalisateurs phares sont aussi très attendus, comme La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov, une figure de l'opposition russe, Les Crimes du futur de David Cronenberg, Armageddon Time de James Gray, ou Tori et Lokita des frères Dardenne.