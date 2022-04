Festival de Cannes : l'acteur Vincent Lindon présidera le jury de la 75e édition

L'an dernier, il était à l'affiche de la Palme d'or, Titane. L'acteur Vincent Lindon présidera le jury du 75e Festival de Cannes, du 17 au 28 mai, ont annoncé les organisateurs mardi 26 avril. C'est le premier Français à tenir ce rôle depuis Isabelle Huppert en 2009. Il succède au réalisateur américain Spike Lee.

Son jury, chargé d'établir le palmarès de la compétition officielle, est composé de l'actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américano-britannique Rebecca Hall, de l'actrice indienne Deepika Padukone, de l'actrice suédoise Noomi Rapace, de l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca, du réalisateur et producteur iranien Asghar Farhadi, du réalisateur, scénariste et producteur français Ladj Ly, du réalisateur américain Jeff Nichols et du réalisateur et scénariste norvégien Joachim Trier.