DIRECT. Festival de Cannes : Jean Dujardin et Valeria Bruni-Tedeschi attendus pour la montée des marches

Ce qu'il faut savoir

Elle fait partie des cinq femmes réalisatrices sélectionnées en compétition officielle au Festival de Cannes. L'actrice et metteuse en scène, Valeria Bruni-Tedeschi présente Les Amandiers, son cinquième long-métrage porté par Louis Garrel et une pléiade de jeunes acteurs au talent prometteur à l'instar de Zoé Adjani, Léna Garrel, Nadia Tereszkiewicz ou encore Suzanne Lindon. Le film, qui se déroule dans les années 1980, rend un hommage vibrant et intime aux fondateurs du Théâtre des Amandiers de Nanterre, Pierre Romans et Patrice Chéreau.

L'autofiction, une passion française ? Tout comme Arnaud Desplechin, dont le film Frère et sœur, fait écho à sa propre relation avec son aînée, l'écrivaine Marie Desplechin, Valeria Bruni-Tedeschi revient sur un pan de sa vie. Dans Les Amandiers, la réalisatrice y conte sa formation théâtrale et son amour de jeunesse.

L'Iran à l'écran. Quatre ans après Border, qui avait reçu le prix Un Certain Regard, le réalisateur danois d’origine iranienne, Ali Abbasi, revient à Cannes, cette fois en compétition officielle avec Les Nuits de Mashhad (Holy spider), un thriller sur fond de féminicides dans une petite ville iranienne.

Jean Dujardin en flic de choc. Le dernier film de Cédric Jimenez, Novembre, avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain et Jérémie Renier, sera projeté hors compétition à 23h30. Le réalisateur, qui s'était emparé d'un scandale policier avec Bac Nord, s'attaque cette fois à l'enquête de l'antiterrorisme qui a suivi les attentats du 13-Novembre.