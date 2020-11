Désintox. Documentaire « Hold-up » : non, la Covid-19 n\'a pas été créée par l\'institut Pasteur

Tout le monde ne l’a pas vu mais beaucoup en parlent. Le documentaire complotiste Hold-up et son succès grandissant, malgré les nombreuses contre-vérités qu’il véhicule. Censé dénoncer les « mensonges et corruptions » sur la Covid-19, le documentaire brasse plusieurs théories conspirationnistes démontées depuis plusieurs mois. Exemple le plus emblématique : le virus aurait été créé par un laboratoire français.

Au bout d’1 heure 52, c’est le pharmacologue Jean-Bernard Fourtillan (par ailleurs mis en cause pour avoir mené un essai clinique sauvage sur plus de 350 malades de Parkinson et Alzheimer) qui l’assure, documents à l’appui. Selon lui, plusieurs brevets prouveraient d’une part, que c’est l’institut Pasteur qui a créé le virus, et d’autre part, que le virus existait au moins depuis 2015 puisque des tests pour détecter la Covid-19 étaient réalisés à ce moment-là.

Les brevets de l’institut Pasteur sont des documents publics, qui comportent par exemple des descriptions de séquences d’un coronavirus de 2002 (responsable du Sras). S’ils évoquent le coronavirus, il ne s’agit pas du Sars-CoV2 qui sévit aujourd’hui.

Quant aux brevets démontrant que le test pour détecter la Covid-19 existait depuis 2015, il s’agit de documents américains portant sur les techniques d'analyse de données biométriques. Il a bien été déposé en 2015 mais mis à jour en 2020 pour utiliser ces techniques dans le cadre de l’épidémie de Covid. Une mise à jour autorisée par la réglementation européenne.

Ajoutons, pour ne rien arranger, que l’expert se mélange les pinceaux en montrant à ce moment-là une image extraite d’une banque de données de la banque mondiale, qui n’a rien à voir avec le sujet.

