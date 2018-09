Les 70 ans de la Corée du Nord

L'État de la Corée du Nord est né un 9 septembre 1948. Pour son anniversaire, Kim Jong-un, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, a voulu étaler toute sa force militaire. Il s'est tout de même abstenu de montrer ses missiles ICBM intercontinentaux, des missiles de longue portée qui lui ont valu de multiples sanctions internationales.

Montrer la volonté du pays de s'ouvrir au tourisme

Kim Jong-un a préféré, à la place, présenté ses nouvelles amitiés, comme celle avec Li Zhanshu, le numéro 3 chinois et président du Congrès national du peuple. Autres objectifs du dirigeant nord-coréen pendant cette célébration : prouver l'ouverture économique de plus en plus important du pays et montrer sa volonté de s'ouvrir au tourisme. Une ouverture qui concerne notamment les vacanciers VIP comme Gérard Depardieu, qui a assisté au défilé militaire.