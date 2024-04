Gérard Depardieu jugé pour agressions sexuelles : "On a le sentiment qu'on croit ces femmes-là", déclare l'avocate de trois plaignantes

"De manière générale, elles sont toutes extrêmement satisfaites", a déclaré mardi 30 avril sur franceinfo maître Carine Durrieu-Diebolt, avocate de trois plaignantes contre Gérard Depardieu, qui sera jugé en octobre à Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021.

Mais "elles seront soulagées lorsqu'il y aura une décision de justice qui sera intervenue", a souligné l'avocate qui représente notamment une décoratrice accusant l'acteur de l'avoir agressée sexuellement sur Les Volets verts de Jean Becker. "Pour l'instant, elles ont le sentiment d'avoir été entendues", a-t-elle ajouté.

Après la garde à vue de l'acteur de 75 ans lundi, "Gérard Depardieu s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel", a indiqué le parquet de Paris où "il sera jugé en octobre 2024 pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes, sur le tournage du film Les Volets verts". "Il y a eu des confrontations, et c'est à l'issue de cette enquête préliminaire que le procureur de la République a décidé qu'il avait suffisamment d'éléments pour le renvoyer en vue d'un procès devant le tribunal correctionnel en octobre", a souligné maître Carine Durrieu-Diebolt. "Une enquête (préliminaire) relativement rapide, ce sont des affaires qui sont bien étayées", a commenté l'avocate.

Deux plaintes sur le tournage des "Volets verts"

"Dans cette affaire-là, ça se passait sur des lieux de tournage donc on a des témoins", a précisé l'avocate, qui défend également une autre plaignante dénonçant des faits commis en 2014 sur le film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky en 2014, qui a été confrontée lundi également, mais dont les faits sont prescrits. La décoratrice sur le tournage des Volets verts a déposé une plainte en février pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes. Maître Carine Durrieu-Diebolt, invitée le 26 février sur franceinfo, avait décrit des propos "choquants" [puis] "des gestes qui sont obscènes et qui touchent les parties intimes des femmes".

De source proche du dossier à franceinfo lundi, une autre plainte a été déposée par une autre membre de l'équipe de tournage du film Les Volets verts. Gérard Depardieu est donc également entendu en garde à vue pour cette plainte-là. Le procès en octobre de Gérard Depardieu portera sur ces deux accusations. "Je considère qu'on assiste à un changement dans l'affaire Depardieu parce qu'on est à plus d'une vingtaine de femmes et enfin, on a le sentiment qu'on croit ces femmes-là", a ajouté maître Carine Durrieu-Diebolt.

"Il y a sans doute, à mon avis, d'autres femmes qui ont été victimes de Monsieur Depardieu et qui n'ont pas encore, soit témoigné, soit déposé plainte." Carine Durrieu-Diebolt, avocate sur franceinfo

L'interprète de Cyrano est également mis en examen depuis 2020 pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. "Il y a ce procès qui va avoir lieu en octobre et j'espère que pour Charlotte (Arnould), il y aura également un procès criminel. Mais là, je ne peux pas présager de l'avenir", a-t-elle conclu.