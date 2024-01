Affaire Gérard Depardieu : "La voix des femmes doit être entendue", insiste la chanteuse Lio dans l'émission "C L'Hebdo"

"Il y a une misogynie intégrée qui est immense." La chanteuse Lio était l'invitée de l'émission "C L'Hebdo" sur France 5, samedi 6 janvier. Elle y a pris la parole sur l'affaire Gérard Depardieu, mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Dans une récente enquête de l'émission "Complément d'enquête", le comédien, accusé par plusieurs femmes, est filmé en train de multiplier les propos sexuels, insultants et sexistes, n'épargnant pas une fille d'une dizaine d'années.

"J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter", a relaté la chanteuse sur le plateau de "C L'Hebdo". "A ma sœur [Helena Noguerra] à qui on a demandé si elle voulait être présentée, puisqu'elle a tourné dans des films où il était, on lui a dit avant : 'Tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes, mais enfin c'est Gérard'", a confié l'artiste. Sa sœur "a répondu : 'Non, moi je n'ai pas envie de payer ce prix-là'". Pour Lio, "tout le monde sait et personne ne dit rien" dans le milieu du cinéma. "Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels, et certains exercent encore", affirme-t-elle.

🔴 Affaire Depardieu : Lio prend la parole ce soir, à partir de 19h, dans #CLHebdo pic.twitter.com/lh8v7jur6D — C l’hebdo (@clhebdo5) January 6, 2024

Lio a également réagi à la tribune signée par des dizaines de personnalités du monde de la culture, titrée "N'effacez pas Depardieu" et dénonçant un "lynchage qui s'abat" sur le comédien. Depuis, plusieurs signataires ont retiré leur soutien. "La tribune est regrettable en elle-même", répond Lio sur France 5. "Qui a demandé un autodafé ? (...) Personne n’a parlé d’effacer Gérard Depardieu." La chanteuse ajoute que "la présomption d’innocence existe et existera toujours, c'est à la justice de rendre son verdict, mais la voix des femmes qui se sont fait entendre doit être entendue". "C'est ça que je reproche", poursuit l'artiste, "on ne veut toujours pas les entendre".

Affaire Depardieu : Lio prend la parole dans #CLHebdo pic.twitter.com/F1nUR0PVVF — C l’hebdo (@clhebdo5) January 6, 2024

"Ecoutez ces femmes qui ont réussi quand même à survivre, ce qu'elles disent ! Ce n’est pas rien, ce n’est pas un détail !", a insisté Lio, évoquant le fait qu'elle a été victime de violences conjugales. "Oui, il y a des femmes fortes qui disent non, mais que fait-on des autres ?", a-t-elle lancé. "Moi, vous pensez que quand j'étais battue, j'étais quoi ? Rien ? Je suis une femme forte par moments et fragile à d'autres moments."