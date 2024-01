Cinéma : "Le dernier des juifs", une vision humaniste et joyeuse de la coexistence entre communautés

Sur un sujet risqué, Noé Debré signe une comédie touchante, qui tord les clichés. Bellisha (le pétillant Michaël Zindel), 27 ans, est un éternel ado, glandeur patenté, artiste du mensonge pour rassurer sa mère Giselle. Malade, angoissée, cette mère célibataire répète en boucle qu'ils sont "les derniers juifs de la cité", dans leur HLM de banlieue, tour de Babel de la France actuelle. Dans ce quartier, on se chambre, on s'entraide, on fait ce qu'on peut.

En mère juive caricaturée, Agnès Jaoui incarne une femme dont le racisme est plus bête que méchant. "Raciste comme on l’est tous plus ou moins, c’est-à-dire pas forcément avec une volonté d’exterminer l’autre, bien heureusement, explique la comédienne. Elle parle des Arabes en disant qu’ils 's’entraident en tous cas', c’est plutôt un cliché raciste qu’on entend sur les juifs. C’est aussi beaucoup la bêtise, une espèce de non-réflexion, de clichés qu’elle balance comme ça, au fur et à mesure".

Agnès Jaoui et Michael Zindel dans "Le dernier des juifs" de Noé Debré. (AD VITAM)

Le dernier des juifs, c'est aussi l'histoire oubliée de ces séfarades pauvres qui ont laissé en Algérie leur insouciance. Les racines d'Agnès Jaoui sont en Tunisie. Et quand le 7 octobre, le Hamas massacre des innocents en Israël, dont des proches de l'actrice, que débute une nouvelle guerre et que les actes antisémites explosent en France, elle dit sa tristesse, sa colère face à une partie de la gauche française.

" Il y a une souffrance en moi"

Ce film, c'est aussi un moyen de dire qu'importer ce conflit est absurde. "Ça n’a aucun sens, estime Agnès Jaoui. Il y a une souffrance en moi comme en beaucoup de gens. Évidemment, ce qui est en train de se passer en Palestine et à Gaza me détruit et nous détruit tous. Ma famille en Israël était pour la plupart des gens de gauche, notamment ceux qui ont été kidnappés et, pour certains, assassinés à Nir Oz. Des gens qui œuvraient pour la paix. Mon déchirement en même temps, c’est que je ne vis pas là-bas"

Et Agnès Jaoui de conclure :

"C’est toujours plus facile de parler et de faire la leçon aux autres quand on n’est pas sur le terrain. Les décisions à prendre doivent être bien compliquées" Agnès Jaoui à franceinfo

Le dernier des juifs, réalisé par Noé Debré avec Michael Zindel et Agnès Jaoui. Sortie le 24 janvier 2024.