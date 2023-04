Cinéma : "JFK", le chef-d'œuvre d'Oliver Stone, ressort dans un coffret spécial

Le film-fleuve de 1991, qui documente l'enquête sur l'assassinat du président américain en 1963 avec Kevin Costner dans le rôle du procureur Jim Garrison, fait l'objet d'un coffret collector en haute définition, assorti d'un documentaire du cinéaste, sorti il y a deux ans, sur le même sujet.

Si on parle un peu moins de lui aujourd'hui, il faut se souvenir qu'Oliver Stone a signé dans les années 80 et 90 plusieurs grands films, avec une idée fixe : raconter les maux et traumatismes de l'Amérique, avec des œuvres comme Wall Street, Platoon et Né un 4 juillet sur le Vietnam, Tueurs Nés un peu plus tard et donc JFK, passionnante plongée dans l'enquête impossible sur l'assassinat du président américain, film de trois heures très détaillé, et incarné par un casting brillant, Kevin Costner en tête.

"Au départ, moi je suis un grand fan de JFK, et on s'est mis en contact avec Oliver Stone, qui adore la France et Paris pour y avoir vécu, et ça a été une rencontre très forte, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Je lui ai proposé de rééditer le film", raconte Hugues Peysson, président de L'Atelier d'images, l'éditeur qui a confectionné ce coffret, "et c'est grâce à son intervention qu'on a pu l'éditer en France en haute définition Blu-Ray, sachant que les droits du film se partagent entre plusieurs grands studios américains. On a donc travaillé avec lui, on a évidemment développé des suppléments avec des spécialistes comme Jean-Baptiste Thoret, et on arrive à avoir un beau produit final."



Quête obsessionnelle

Pour Oliver Stone, qui l'a même dit en français au festival de Deauville en 2021, "les gouvernements mentent" et ce sont deux grands "mensonges" américains qui ont nourri sa vie et son œuvre, celui sur le Vietnam (à laquelle il a participé comme soldat) et celui sur la mort de Kennedy, sa recherche de la vérité devenant même obsessionnelle dans ce dernier cas, ce qui explique la réalisation du documentaire JFK l'enquête sorti il y a deux ans et inclus dans le coffret.

"C'est le film-synthèse de son œuvre, sachant que ce moment-là a changé sa vie et celle de l'Amérique. Pour tout ça, c'est son film le plus fort." Hugues Peysson à franceinfo

Pour Hugues Peysson, JFK est le meilleur film du cinéaste : "On propose la version 'director's cut' qui dure tout de même 3h25, mais quand on avait projeté le film ainsi à Cannes sur la plage en 2021, les gens étaient restés scotchés, parce que la durée ressentie est de 1h30 environ, il y a tellement de plans, de choix de caméras différentes, d'archives, de dialogues, de détails et de magnifiques performances d'acteurs : Costner, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Gary Oldman... On a l'impression de regarder un film d'Otto Preminger, ces grands films de procès américains, c'est post-moderne et oui c'est un chef-d'œuvre."

Et comme les milliers (millions) de documents sur l'assassinat de John Kennedy continuent d'être régulièrement déclassifiés, on peut imaginer qu'Oliver Stone n'en a pas fini avec cette histoire américaine.