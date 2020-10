VIDEO. "Les gens voient de plus en plus la politique comme un divertissement", dit Oliver Stone

Après John F. Kennedy, Richard Nixon, George W. Bush, et si Oliver Stone réalisait un film sur Donald Trump… "Je ne choisis personne pour ce rôle. Je pense que c'est lui-même un grand acteur. C'est lui qui devrait jouer le rôle. Il a inventé son propre personnage et il le fait tous les jours", commente le réalisateur. Selon Olivier Stone, Donald Trump est "fascinant" en tant que "personnage". Aussi, le cinéaste souligne le danger de considérer la politique comme un "divertissement". "Quand il sera parti, ne pensez-vous pas que le prochain gars aura du mal à être sobre, calme et réfléchi", s'interroge-t-il. Il poursuit : "Si vous traitez la politique ou les affaires comme un divertissement, vous en modifiez le but. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose."

Quelle influence de Donald Trump sur l'Amérique ?

"Sans aucun doute, en tant que pays, nous sommes devenus moins nuancés, plus critiques, polarisés", regrette le réalisateur. Aussi, selon lui, un débat sain peut être nourri de désaccords mais en "restant dans le cadre de la diplomatie". Un hasard quelques jours après le débat entre Donald Trump et Joe Biden, qualifié notamment de débat "chaotique" ? "Nous avons notre propre pays. Nous avons des traditions. Je ne comprends pas pourquoi il est si urgent de rendre sa grandeur à l'Amérique. Elle n'a jamais été grande. Elle essaie toujours de faire du mieux qu'elle peut, mais elle ne fait pas du très bon travail en ce moment", conclut Oliver Stone.