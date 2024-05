La comédienne Golshifteh Farahani, la voix de la résistance iranienne

La comédienne Golshifteh Farahani est à l’affiche de "Rokya", en salle mercredi 15 mai. Un polar où elle incarne une femme traquée, qui résiste, un rôle qui fait écho à son histoire personnelle de réfugiée, elle qui a dû quitter l’Iran et qui est devenue un porte-voix de la diaspora.

Comme cette musique qu’elle écoute en marchant, le cinéma est un apaisement pour elle. Chanteuse et actrice iranienne exilée en France depuis 2008, Golshifteh Farahani symbolise l’émancipation féminine. Dans son nouveau film, elle incarne une femme accusée de sorcellerie qui lutte pour sa survie. "C’est une sensation ancestrale que j’ai, quand on est dans le refus, quand on provoque, on essaie de vivre notre singularité", a-t-elle expliqué.

"C’est vraiment le sommet de l’ignorance"

Il y a quelques semaines, le rappeur iranien Toomaj Salehia été condamné à mort pour des textes ouvertement anti-régime. "C’est vraiment le sommet de l’ignorance", a affirmé Golshifteh Farahani. "On doit demander à tous les artistes du monde de prendre position parce que l’art, c’est pour inspirer, réunir les gens", a-t-elle ajouté.