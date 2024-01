Cinéma : 181 millions d'entrées en France en 2023, en hausse de 18,9% en un an

L'année 2023 a été bonne pour la fréquentation des salles de cinéma en France. Environ 181 millions d'entrées ont été enregistrées sur l'année qui vient de s'écouler (180,76 millions précisément), un chiffre en hausse de 18,9% en un an, selon les chiffres du Centre national de la cinématographie (CNC) que franceinfo a pu consulter mardi 2 janvier. L'année 2022 s'était achevée sur un bilan de 152 millions d'entrées.

L'année 2023 reste toutefois en dessous de 2019 qui, avec 200 millions de tickets vendus, était déjà une année exceptionnelle. Pendant la période du Covid-19, la fréquentation était de 95 millions d'entrées en 2021 et 65 millions en 2020, avec plusieurs mois de fermeture des cinémas.

Le marché reste donc solide et la part de marché des films français reste forte et stable, à 40%, soit 72 millions d'entrées. Parmi les beaux scores français en 2023, citons le "blockbuster" Astérix et l'empire du milieu, de Guillaume Canet, avec 4,6 millions d'entrées malgré des critiques très mitigées. Alibi.com 2, de Philippe Lacheau, a réuni 4,2 millions de spectateurs en salle. Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, de Martin Bourboulon, a engrangé 3,4 millions de billets et 3 jours max, de Tarek Boudali, 1,8 million.

Sept autres films français ont dépassé le million d'entrées en 2023. Miraculous le film, de Jeremy Zag, 1,6 million d'entrées, Anatomie d'une chute, de Justine Triet, Palme d'or à Cannes, 1,3 million, puis Tirailleurs, de Mathieu Vadepied, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry, Mon crime, de François Ozon, Sur les chemins noirs, de Denis Imbert, et Le règne animal, de Thomas Cailley.

Trois films américains dépassent 5 millions d'entrées

Mais ce sont les films américains qui restent les champions du box-office. Ils totalisent 41,3% des entrées, soit 74,7 millions de billets. Trois films dépassent la barre des 5 millions d'entrées : Super Mario Bros, le film, d'Aaron Horvath et Michael Jelenic, est en tête avec 7,3 millions de billets vendus, devant Barbie, de Greta Gerwig, avec 5,8 millions. Avatar : La Voie de l'eau, sorti en 2022, passe aussi la barre des 5 millions de spectateurs sur l'année.

Au total, 42 films totalisent plus d’un million d’entrées en 2023, 16 films dépassent les 2 millions et 3 films, tous américains, sont au-delà des 5 millions.

Enfin, parmi les films les plus attendus en salles en 2024, on peut citer de nombreuses suites, comme Dune, Vice versa, Joker et Mad Max entre autres, qui peuvent attirer de nombreux spectateurs.