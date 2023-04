"Les Trois mousquetaires : D'Artagnan" : le retour fougueux au cinéma d'un classique, avec un casting cinq étoiles

Après un "Eiffel" passé à côté de son sujet, Martin Bourboulon réussit à nous étonner avec un classique des classiques.

Avec une quarantaine de films depuis 1912, est-il justifié de nous offrir une énième version des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ? Etonnamment oui, au regard d'une des meilleures, signée Richard Lester (1973), qui, elle, a mal vieilli. Martin Bourboulon apporte du sang neuf au chef-d’œuvre de Dumas avec quatre acteurs parfaits dans leurs rôles, confrontés à une machiavélique Eva Green en Milady.

Charisme



France, 1625 : parti de sa Gascogne natale, D’Artagnan arrive à Paris avec l’espoir d’intégrer la troupe des mousquetaires du roi Louis XIII. Bretteur invétéré, il tombe sur trois de leurs fines lames qui vont faire les frais de sa rapière, pour mieux l’accueillir au sein de leur fraternité. Ils vont être entraînés au cœur d’un complot cherchant à discréditer la reine et qui prépare l’invasion de la France par l’Angleterre.

Martin Bourboulon a trouvé le casting idéal pour ses Trois mousquetaires qui sont quatre. François Civil (D’Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Porthos), ont tout à fait le charisme de ces héros de légende. Eva Green distille le parfum de mystère et de double jeu de Milady, alors que Louis Garrel est majestueux en Louis XIII. Le tableau est complet. Epique, romanesque et ponctuée de très beaux duels, cette nouvelle version, tout en décors naturels, bénéficie des atouts d’une grande production. Le film de cape et d’épée fut une spécialité française dans les années 60 et Bourboulon l'actualise avec panache.

Soleil trompeur



Partant d'un roman solaire, Les Trois mousquetaires version Bourboulon assombrit un peu le cadre du livre, avec son Paris XVIIe siècle gothique et pluvieux. L’action se déroule en 1625 en pleine Guerre de Trente Ans (1618-1648), une série de conflits entre catholiques et protestants. Les vieilles rancunes anglo-françaises sont en pleine effervescence et la menace d’invasion britannique est à son comble.

Le fond historique, comme dans le roman, est prétexte à valoriser la solidarité du quatuor de bretteurs, résumée dans la formule pérennisée "tous pour un, un pour tous". Plein d’action, de légèreté et de passion, dans une belle reconstitution aux costumes splendides, Les Trois Mousquetaires valaient le coup d’être actualisés. Une belle version prestigieuse qui n’en est encore qu’à sa première partie, la suite, Milady, étant attendue le 13 décembre.

La fiche

Genre : Drame historique

Réalisateur : Martin Bourboulon

Acteurs : François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Louis Garrel, Jacob Fortune-Lloyd, Lyna Khoudri, Eric Ruf, Marc Barbé

Pays : France

Durée : 2h01

Sortie : 5 avril 2023

Distributeur : Pathé