Héritage, santé, famille : le décès d'Alain Delon n'efface pas les affaires judiciaires et les conflits familiaux autour de l'acteur

Ces derniers mois, c'est moins pour sa carrière d'acteur que l'on parlait d'Alain Delon, mais pour des affaires familiales. L'acteur, décédé dimanche 18 août, s'est retrouvé au cœur d'un grand déballage public, médiatique et judiciaire, sur fond de guerre fratricide entre ses propres enfants.

Une famille qui se déchire par voie de presse, c'est l'image renvoyée depuis le début de l'année avec un conflit entre les trois enfants d'Alain Delon. Pourtant, à l'été 2023, Anthony (l'aîné), Anouchka (la préférée) et Alain-Fabien (le benjamin) faisaient encore bloc pour faire expulser de chez leur père, de la maison de Douchy dans le Loiret, la dame de compagnie de l'acteur, Hiromi Rollin. Ils l'accusaient d'abuser de la faiblesse d'Alain Delon. En retour, Hiromi Rollin avait déposé plainte contre eux. Les deux enquêtes ont été classées sans suite.

Coups pour coups

Depuis, c'est bien entre les enfants que s'est noué un réel conflit, autour de l'état de santé d'Alain Delon et la manière de s'occuper de la star, gravement malade. Des enfants qui se sont rendus coup pour coup. Il est question de tests médicaux dont les résultats ont été cachés, du médecin suisse de l'acteur qui n'a plus accès à son patient, d'enregistrements clandestins de conversations entre Alain Delon et Anouchka... Sur ce dernier point, un procès pour atteinte à la vie privée est prévu en 2025. Au milieu de tout cela, des avocats dont on peine à savoir s'ils sont les défenseurs autoproclamés ou officiels de l'acteur.

Les enfants s'opposaient aussi sur le suivi médical à délivrer à leur père. Sur le plan judiciaire, il s'agissait alors de savoir si Alain Delon était suffisamment autonome pour décider de ce qui est bon pour lui. La justice est alors saisie, des expertises médicales sont réalisées, l'acteur est placé sous protection judiciaire puis, début avril, sous curatelle renforcée. L'avocate d'Alain Delon décide de ne pas faire appel, de faire confiance au mandataire désigné par le juge.

D'autres affaires judiciaires

Certaines sont récentes, comme lorsqu'au cœur de l'hiver 2024, les gendarmes découvrent dans la propriété d'Alain Delon de nombreuses armes à feu, 72 en tout, non déclarées, ainsi qu'un stand de tir privé. Le procureur a fini par classer le dossier sans suite.

Il y a eu aussi une affaire privée, mais rendue public : celle d'un homme, Ari Boulogne, décédé en 2023 à 60 ans, dont Alain Delon n'a jamais reconnu la paternité. La fille d'Ari Boulogne a réclamé à la justice suisse une expertise génétique pour savoir si elle était, ou non, la petite-fille de l'acteur, dont la fortune est estimée à 300 millions d'euros.

D'autres affaires sont beaucoup plus anciennes. Notamment en 1968, quand l'homme de confiance d'Alain Delon, Stevan Markovic, est retrouvé assassiné dans les Yvelines : le fait-divers va se transformer en affaire d'Etat. Alain Delon a souvent frayé avec des hommes identifiés par la police comme appartenant au grand banditisme, par exemple le clan Hornec, figures du banditisme parisien.