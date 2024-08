Direct Mort d'Alain Delon : suivez les hommages et les réactions après l'annonce par ses enfants du "départ" de l'icône du cinéma français

L'icône du cinéma français, l'acteur Alain Delon, s'est éteint à l'âge de 88 ans, ont annoncé dimanche 18 août ses trois enfants dans un communiqué commun à l'AFP. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. (...) Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux", précise le communiqué. Suivez en direct les réactions.

Soleil du 7e art. Sphinx solitaire, tourmenté et controversé, Alain Delon était un mythe du cinéma, dont la beauté et le magnétisme ont fasciné les plus grands réalisateurs, sans que cela suffise à apaiser ses démons. Voyou meurtrier aux yeux azur dans Plein Soleil de René Clément, tueur à gages taiseux dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, garagiste alcoolique dans Notre histoire de Bertrand Blier... Son visage, son regard et sa gestuelle ont gravé la pellicule.

"C'est un type qui croyait vraiment à son cinéma", réagit le photographe Jean-Marie Périer. "Il a passé sa vie à prouver qu'il était autre chose que beau et a pris beaucoup de risques", a déclaré le photographe Jean-Marie Périer sur franceinfo ce dimanche après l'annonce de la mort de l'acteur.

"Des acteurs avec une telle personnalité, c'est très, très rare", assure Philippe Durand. "Il avait un talent exceptionnel, ce qu'on oublie un peu quand on le voit", explique Philippe Durand, spécialiste du cinéma français, sur franceinfo. "Il visait l'excellence, il voulait être le meilleur pour tout", ajoute le critique qui précise que si Alain Delon a pu débuter sa carrière avec des réalisateurs renommés comme René Clément ou Luchino Visconti, c'est aussi parce qu'ils l'ont "choisi".