Alain Delon : que risque Hiromi Rollin, accusée d'"abus de faiblesse" par les enfants de la star ?

Les enfants de l'acteur ont porté plainte mercredi contre cette femme présentée comme la "dame de compagnie" de leur père. Une enquête préliminaire a été ouverte.

Elle est au coeur de ce que certains appellent déjà l'affaire Delon. Visée par deux plaintes des enfants de la star de cinéma, notamment pour harcèlement moral et abus de faiblesse, Hiromi Rollin s'est exprimée vendredi par la voix de son avocat pour "contester" les faits dénoncés par la famille dans le huis clos de la propriété de l'acteur à Douchy-Montcorbon, dans le Loiret.

>> Plaintes des enfants d'Alain Delon : une enquête préliminaire ouverte après des accusations visant la dame de compagnie de l'acteur

Inconnue du grand public, la sexagénaire "conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse", a écrit son avocat Me Yassine Bouzrou dans un communiqué transmis à l'AFP, au lendemain de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Montargis.

Sa "compagne japonaise"

Hiromi Rollin s'est installée dans la résidence d'Alain Delon en 2019, après son accident cardio-vasculaire, selon l'avocat des enfants Delon, Me Christophe Ayela. Discrète, cette sexagénaire a travaillé dans les années 80 et 90 comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dont Alain Delon tenait le premier rôle, dont Tenue de soirée, ou encore Le retour de Casanova.

En 2021, l'acteur la présentait comme sa "compagne japonaise" dans un documentaire sur TV5 Monde et louait sa présence "tout au long de (sa) convalescence". Elle a aussi été aperçue à ses côtés lors des obsèques de son complice de cinéma, Jean-Paul Belmondo, en septembre 2021 et l'a accompagné au printemps à l'avant-première d'un film de son fils Alain-Fabien.

L'acteur Alain Delon, accompagné de son fils Anthony et de sa femme de compagnie, Hiromi Rollin, assiste aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, le 10 septembre 2021, à Paris. (THOMAS COEX / AFP)

"Attitude dénigrante et agressive"

Dans leurs deux plaintes, déposées auprès du parquet de Montargis (Loiret) mercredi 5 juillet, les trois enfants d'Alain Delon accuse sa dame de compagnie de "harcèlement moral, détournement de correspondances, maltraitance animale", mais aussi de "violence sur personne vulnérable" et "abus de faiblesse". Ils reprochent ainsi à Hiromi Rollin d'isoler l'acteur de 87 ans "de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces", écrivent les enfants dans leur plainte.

Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" de cette femme à l'encontre de leur père notamment, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques" de l'octogénaire. Selon le parquet et Anthony Delon, la star elle-même s'y est associé "par déclaration signée et jointe à la plainte" et a demandé à Mme Rollin de quitter sa résidence de Douchy (Loiret).

Jusqu'à trois ans de prison et 375 000 euros d'amende

L'enquête préliminaire a été confiée à la section de recherches d'Orléans et à celle de Montargis (Loiret). De son côté, Hiromi Rollin a annoncé par voix de son avocat, Me Yassine Bouzrou, qu'elle "conteste l'intégralité des faits". Selon le ministère de l'Intérieur, l'abus de faiblesse consiste à profiter de l'ignorance ou de la faiblesse physique ou mentale d'une personne. La peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 375.000 euros d'amende, d'après l'article 223-15-2 du Code pénal.

De son côté, l'avocat d'Hiromi Rollin a fait savoir que la sexagénaire entendait déposer plainte "contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées (...) constatées par un certificat médical".