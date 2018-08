La créatrice de #MeToo s'exprime après l'accusation d'agression sexuelle visant Asia Argento

"Je l'ai dit et répété : le mouvement #MeToo est pour tout le monde, y compris ces courageux jeunes hommes qui parlent maintenant." L’activiste afro-américaine Tarana Burke, à l'origine de la campagne #MeToo dix ans avant l'affaire Weinstein, s'est exprimée lundi 20 août sur l'accusation d'agression sexuelle visant l'actrice italienne Asia Argento, figure de proue du mouvement incitant les femmes victimes d'agressions ou de harcèlement à s'exprimer.

En avril dernier, six mois après avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol, l'actrice a versé de l'argent à un jeune homme qui affirmait avoir été agressé sexuellement par l'actrice en 2013, alors qu'il était âgé de 17 ans, a révélé dimanche le New York Times.

I’ve said repeatedly that the #metooMVMT is for all of us, including these brave young men who are now coming forward. It will continue to be jarring when we hear the names of some of our faves connected to sexual violence unless we shift from talking about individuals [+]