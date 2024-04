L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein hospitalisé à New York

Harvey Weinstein, 72 ans, a été hospitalisé samedi 27 avril à son retour à New York après que la cour d'appel de la ville a annulé sa condamnation en 2020 pour viol et agression sexuelle. "Le département correctionnel de New York a estimé que monsieur Weinstein avait besoin d'une attention médicale immédiate", a déclaré à l'AFP son avocat Arthur L. Aidala. "Une myriade de tests sont effectués sur Harvey et il est gardé en observation", a-t-il précisé. La police a déclaré aux médias américains que l'ancien magnat d'Hollywood avait été transporté à l'hôpital Bellevue de New York.

La cour d'appel de la ville avait estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en admettant des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. "Les règles de forme ont une importance capitale, elles vous protègent en tant que citoyen et elles se doivent d'être respectées", a rappelé sur franceinfo, jeudi 25 avril, Martine Bouccara, avocate aux barreaux de Paris et New York.

Cette décision de justice a suscité l'indignation au sein du mouvement #MeToo même si Harvey Weinstein reste incarcéré pour une peine de viol distincte de 16 ans prononcée en Californie.