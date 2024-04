Affaire Harvey Weinstein : "Nous sommes dévastées pour les survivantes", dénoncent des membres du mouvement #MeToo après l'annulation d'une condamnation

Une cour d'appel de New York a annulé jeudi l'une des condamnations pour viol et agression sexuelle, ordonnant un nouveau procès pour l'ex-producteur star d'Hollywood.

"Voilà ce que c'est d'être une femme en Amérique" : une cour d'appel de New York a annulé jeudi 25 avril 2024 l'une des condamnations pour viol et agression sexuelle de Harvey Weinstein, ordonnant un nouveau procès pour l'ex-producteur star d'Hollywood, une décision qui suscite l'indignation au sein du mouvement #MeToo. Selon la cour d'appel, des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes avaient été admis "de façon erronée".

C'est "une trahison institutionnelle", affirme l'actrice Ashley Judd, qui avait été la toute première à dénoncer, auprès du New York Times, le comportement de l'ex-producteur. "Voilà ce que c'est d'être une femme en Amérique : vivre avec des hommes qui pensent avoir des droits sur nos corps", a-t-elle dénoncé.

Dépit également pour Tarana Burke, fondatrice du mouvement #MeToo, plus de 10 ans avant le procès Weinstein : "Nous sommes dévastées pour les survivantes qui avaient trouvé du réconfort, une forme de catharsis, dans cette condamnation. Beaucoup d'entre nous pensaient que nous étions sur la voie d'une nouvelle Amérique… Ce moment nous fait sentir que nous avions tort."

"Procès équitable"

La condamnation à 23 ans de prison du célèbre producteur de cinéma, en 2020, à New York, pour viol et agression sexuelle avait constitué une victoire pour #MeToo. Condamné en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles, dans un procès distinct, Harvey Weinstein, 72 ans, reste toutefois en détention, malgré le rebondissement de New York.

L'avocat de l'intéressé, Arthur Aidala, en revanche, se félicite. "Harvey Weinstein n'a pas eu droit à un procès équitable. Personne n'est au-dessus de la loi… Mais personne n'est en dessous ! On ne peut pas ignorer un siècle de précédents légaux, juste parce que quelqu'un est impopulaire", a-t-il plaidé. Harvey Weinstein doit désormais être transféré en Californie où il a été condamné pour viol, en attendant le résultat d'un appel et d'un nouveau procès, éventuellement, à Manhattan.

Le mouvement #MeToo contre les violences faites aux femmes avait été déclenché en 2017 par les révélations sur Harvey Weinstein, dont l'influence sur Hollywood était immense. Il n'a reconnu publiquement que des relations consenties.