Annulation d'une des condamnations d'Harvey Weinstein pour viol : "Les règles de forme ont une importance capitale" soutient une avocate

"Les règles de forme ont une importance capitale, elles vous protègent en tant que citoyen et elles se doivent d'être respectées", soutient sur franceinfo jeudi 25 avril, Martine Bouccara, avocate aux barreaux de Paris et New-York, après l'annulation par une cour d'appel de New York, d'une des condamnations pour viol de l'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein. 4 juges sur 7 ont estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant le procès à New York, puisque des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les personnes plaignantes avaient été admis, "de façon erronée". Martine Bouccara reconnaît que "c'est une grande déception" pour les plaignantes.

"Vous faites comparaître des personnes extérieures au procès lui-même, la cour l'a dit, vous créez un caractère préjudiciable hautement préjudiciable à l'image de l'accusé or il faut que les choses soient faites selon les règles", ajoute Martine Bouccara. Selon elle, "les conséquences sont quand même relatives car il y a toutes les raisons de penser qu'il y aura un autre procès, techniquement c'est possible, il appartient au procureur de faire son bilan et de voir si sans ces témoins supplémentaires, il est capable d'avoir suffisamment d'éléments", explique-t-elle.

"Ce qui est valable pour les grandes affaires est valable pour les moyennes et les petites"

Quatre juges ont voté en faveur de l'annulation et trois autres ont voté contre et une des juges qui s'est prononcée contre cette décision a fait part de sa stupéfaction. "La cour continue à contrecarrer les victoires régulières pour lesquelles les survivantes de violences sexuelles se sont battues", a écrit Madeline Singas.

"Les règles de procédure c'est une réalité profonde, c'est votre liberté d'être protégé contre des règles de preuves qui pourraient vous nuire si vous étiez mis en cause, ça bouscule les esprits parce que c’est une affaire qui a eu un enjeu retentissant, mais ce qui est valable pour les grandes affaires est valable pour les moyennes et les petites", défend l'avocate.

Le mouvement #MeToo contre les violences faites aux femmes avait été déclenché en 2017 par les révélations sur Harvey Weinstein, dont l'influence sur Hollywood était immense. Sa condamnation à 23 ans de prison à New York en 2020 pour viol et agression sexuelle avait constitué une victoire pour ce mouvement. Mais l'ex-producteur ne sera pas libéré de prison pour autant car il avait été condamné également à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles.