L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein hospitalisé en urgence à New York pour une opération du cœur

Le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein est actuellement hospitalisé à New York pour une opération d'urgence du cœur. C'est ce qu'a appris la BBC auprès de son avocat Arthur Aidala, lundi 9 septembre, confirmant une information d'ABC News. Selon l'avocat, l'ancien producteur, actuellement incarcéré à la prison de Rikers Island, a été amené à l'hôpital Bellevue.

Harvey Weinstein, qui a été accusé de harcèlement et violences sexuelles par plus de 100 femmes, a vu sa condamnation pour viol et agression sexuelle annulée en avril par une cour d'appel de New York. Il reste détenu du fait d'une condamnation, l'an dernier, à 16 ans de prison à Los Angeles pour d'autres faits de viol et d'agressions sexuelles. L'ancien magnat du cinéma doit être bientôt rejugé à New York.

Les témoignages l'accusant de harcèlement et violences sexuelles avaient lancé le mouvement MeToo, une libération mondiale et inédite de la parole sur les violences sexistes et sexuelles.