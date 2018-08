Amazon Studios renonce à sortir le prochain film de Woody Allen en 2018

"A Rainy Day in New York" avaint dans un premier temps été annoncé pour la fin de l'année 2018. La société de production déclare désormais qu'"aucune date de diffusion n'était prévue".

L'ampleur du mouvement #Metoo a-t-elle finalement eu raison de Woody Allen ? Produit par Amazon Studios, son prochain film, A Rainy Day in New York, devait être diffusé fin 2018 mais il pourrait ne jamais sortir. Citée par le site spécialisé PageSix (en anglais), mercredi 29 août, la société de production d'Amazon assure à présent qu'"aucune date de diffusion n'était prévue". Le studio n'explique pas pourquoi la sortie du film est suspendue, mais PageSix établit un lien direct avec les accusations d'abus sexuels portées par Dylan Farrow, la fille du réalisateur.

Le tournage de A Rainy Day in New York s'est achevé à l'automne 2017, au moment où le producteur Harvey Weinstein, accusé de viols, harcèlement et agressions sexuelles. A cette même période, Dylan Farrow, la fille de Woody Allen, a réitéré, publiquement ses accusations contre le réalisateur, qui ont pour la première fois trouvé un écho médiatique. Même la sortie de Wonder Wheel, précédent film et dernier sorti en salle, avait été bousculée par l'affaire.

L'acteur Timothée Chalamet et l'actrice Rebecca Hall, qui jouent dans A Rainy Day in New York, ont tous les deux renoncé à leur cachet pour les reverser à des associations de lutte contre les violences sexuelles. Sur le site IndieWire, le critique David Ehrlich était très affirmatif : "A Rainy Day in New York sera son dernier film".