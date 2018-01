GRAND FORMAT. Du tapis rouge à la liste noire : comment le mouvement #MeToo a fini par rattraper Woody Allen

En janvier 1992, Mia Farrow découvre des photos de sa fille Soon-Yi Previn – adoptée lors d'une précédente union –, alors âgée de 21 ans, posant nue, dans l'appartement new-yorkais de Woody Allen. Il épousera la jeune femme en 1997. L'actrice enrage, le couple éclate. Woody Allen continue toutefois de se rendre régulièrement à Bridgewater, dans le Connecticut, dans la maison de Mia Farrow, pour rendre visite à leurs enfants, Dylan, Ronan et Moses. Woody Allen est très proche de la petite Dylan. Trop, pour Mia Farrow. Une "règle implicite" s’impose à Bridgewater : "Woody Allen ne devait jamais rester seul avec Dylan", raconte Vanity Fair. A cause de son comportement "inapproprié" et "trop intense" avec Dylan, Woody Allen consulte même une thérapeute.

Le scandale explose le 4 août 1992, quand une baby-sitter raconte à Mia Farrow avoir trouvé Woody Allen le visage "plongé entre les cuisses" de Dylan Farrow, 7 ans, vêtue d'une robe, assise devant la télévision. Mia Farrow conduit sa fille chez le pédiatre, qui l'examine et l'écoute, avant d'avertir les autorités. Il ne trouve pas de trace physique d'agression sexuelle, mais le récit de Dylan l'inquiète. C'est le début d’une éprouvante bataille judiciaire.

Deux enquêtes sont ouvertes, à New York et dans le Connecticut, mais Woody Allen ne semble pas vouloir coopérer. Il annule les premiers rendez-vous qui lui sont fixés à New York et quand il se présente enfin, il "regarde ailleurs avec dédain et refuse de répondre" aux questions, détaille la biographe Marion Meade, dans The Unruly Life of Woody Allen. L'enquêteur chargé de l'affaire perd son emploi quelque temps plus tard, pour "conduite contraire à l’éthique", et le dossier est enterré.

Les unes du "New York Daily News" sur la guerre judiciaire entre Woody Allen et Mia Farrow, les 14, 18, 19 et 20 août 1992. (GETTY IMAGES / FRANCEINFO)

Dans le Connecticut, le procureur Frank Maco dirige l'enquête criminelle et fait appel au service spécialisé dans les abus sexuels infantiles de l'hôpital de Yale-New Haven. Face aux policiers, Woody Allen tergiverse, "essaie de poser des conditions, exige que ses déclarations ne puissent pas être retenues contre lui", détaille une enquête du Connecticut Magazine. Le procureur Frank Maco apprend aussi par ses supérieurs que "l’entourage d’Allen a engagé des détectives privés pour trouver des dossiers compromettants". Ils cherchent à savoir si l'un des enquêteurs "boit, joue ou a des problèmes de couple". Pour le procureur, il s'agit d'une "campagne destinée à perturber l’enquête, orchestrée depuis New York".