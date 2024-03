Mort d'Akira Toriyama : le succès de "Dragon Ball" en France

Le monde du manga est en deuil : le créateur de “Dragon Ball”, le japonais Akira Toriyama, est décédé. ll était à l’origine d’une série culte qui a participé à l’engouement autour du manga en France, un univers qui semble encore avoir de beaux jours devant lui.

C'est un personnage pas bien vieux à ses débuts qui a bercé l'enfance de millions de fans. Mais avant d'être un dessin animé, Dragon Ball est d'abord une œuvre littéraire d'Akira Toriyama. Il a inventé une nouvelle forme de récit, avec des aventures au long cours mêlant combats, humour et voyages. Un personnage que les lecteurs ont vu grandir au fil du temps. Dragon Ball, ce sont 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde, déclinés en films, en jeux-vidéos et même en produits dérivés. La franchise aurait généré près de 30 milliards d'euros de revenus.

Un des poumons de l'édition

Dragon Ball n'est pas la seule saga à attirer les lecteurs. Il y aussi One Piece et Naruto. Autant de personnages qui ont inondé les rayons. La France n'est pas en reste. Le pays est le deuxième plus gros consommateur de mangas derrière le Japon. En 2023, près de 40 millions de mangas se sont vendus chez nous, soit 700 000 chaque semaine. Même si les ventes se sont un peu tassées en 2023, le manga reste l'un des poumons de l'édition, et Dragon Ball y est, à coup sûr, pour quelque chose.