La Poste émet un timbre "collector" à l'effigie de Naruto, pour célébrer les 20 ans du manga en France

Il ne s'agit pas d'un simple timbre. Depuis le lundi 10 octobre 2022, La Poste émet un timbre à l’effigie de Naruto, célèbre héros du dessin-animé issu du manga éponyme pour célébrer les 20 ans de la série animée et de l’arrivée du manga en France. Ce timbre et la feuille Naruto bénéficient de différents procédés "effets matière" : un marquage à chaud rouge reflets sur le Kanji dans la main de Naruto, un vernis sélectif sur le logo Naruto du timbre et du bord de feuille ainsi qu’un vernis effet mouvement animant le fond du timbre. On peut ainsi voir des lignes de mouvement apparaître derrière Naruto lorsqu'on incline le timbre.

Le manga créé par Masashi Kishimoto en 1999, raconte l'histoire de Naruto, un garçon un peu spécial qui rêve de devenir un très grand ninja. Solitaire au caractère fougueux, il n'est pas des plus appréciés dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition : celle de devenir un "maître Hokage", la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs mais cela ne sera pas de tout repos...

250 millions d'exemplaires à travers le monde

Naruto est un phénomène mondial. Le manga s'est vendu à 250 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 20 millions en France. Arrivé en France il y a 20 ans, ce manga s'est hissé à la première place des meilleures ventes pendant plus de 10 ans. Un record historique. La diffusion de la version animée sur les chaînes de télévision a contribué à son succès avec plus de 5 millions de DVD achetés depuis 2006.

Le timbre est vendu à partir de ce lundi 10 octobre 2022 dans la boutique Le Carré d’Encre, à Paris, dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte. Il sera tiré à 705 000 exemplaires.