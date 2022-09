L'auteur sort un nouveau livre pour reproduire à la maison des plats aperçus dans de celèbres dessins animés japonais comme "One Piece", "Naruto" ou "Cowboy Bebop". Il est également sensible au bien manger.

Son succès n'en finit plus. Thibaud Villanova vient de publier avec Gastronogeek Anime le 17e livre de sa collection Gastronogeek, des recueils de recettes issues de la pop culture. Ce cuisinier autodidacte a une particularité : il ne regarde jamais une saga comme Harry Potter, une BD d'Astérix ou un jeu vidéo tel Assassin's Creed comme les autres.

Dès qu'un personnage se délecte d'un bon plat, l'auteur appuie tout de suite sur pause pour se demander comment le reproduire dans la vraie vie. Ses mets étonnent et cartonnent. Thibaud Villanova frôle désormais les 750 000 exemplaires vendus en France, surpassant ainsi en librairie de nombreux chefs étoilés. Ses livres sont aussi savourés chez nos voisins européens, aux Etats-Unis et même en Chine...

"Mon objectif est de rendre ces recettes accessibles à ceux qui ne savent pas cuisiner, confie-t-il sur franceinfo, invité de la matinale week-end. Pour cela je dois décomposer les saveurs tout en restant fidèle à l'univers d'une série ou d'un manga. Je veux aussi que mes lecteurs puissent se faire plaisir et bien se nourrir à petit prix."

"Cuisiner soi-même est toujours mieux"

Avec son dernier titre, Gastronogeek Anime, Thibaud Villanova puise des mets inédits dans des animes japonais. On y retrouve ainsi les ramen de Naruto, un boeuf sauté aux légumes aperçu dans Cowboy Bebop ou un savoureux cola miel coriandre et citron vert comme dans Dr Stone.

La soupe de nouilles japonaises tirée de l'animé "Naruto" (Hachette Heroes)

"Cuisiner soi-même est toujours mieux. Ce qui m'intéresse est que ceux qui boivent des sodas puissent les préparer eux-mêmes car ils savent dès lors ce qu'ils mettent dedans, ils ont un meilleur contrôle", poursuit l'auteur également présent sur les plateformes YouTube et Twitch où il diffuse ses recommandations pour une nourriture saine, les produits saisons et les circuits courts.

Et le public le lui rend bien : "des lecteurs me partagent le fait qu'ils se sont mis à la cuisine en me suivant, un jeune m'a dit dernièrement, un peu ému, qu'il avait passé son CAP pâtisserie grâce aux livres. Une autre, atteinte d'un trouble alimentaire, s'être remise à manger correctement avec ces recettes de l'imaginaire car c'était pour elle une porte d'entrée plus favorable".