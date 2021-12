DIRECT. Regardez le live #OnVousRépond sur les mangas

Savez-vous que la France est le deuxième pays du manga derrière le Japon ? Et que depuis cette année, une bande dessinée vendue sur deux est un manga ? Importée il y a 25 ans du Japon, cette petite bande dessinée au format poche, vendue en moyenne 7 euros et qui se lit en commençant par la fin, de droite à gauche, s'est totalement installée sur le marché français.

Si vous souhaitez tout savoir sur les mangakas (les auteurs de mangas), les origines du manga, les coulisses du tome 100 de One Piece, le manga culte, regardez notre Live sur Twitch, lundi 13 décembre, à 17 heures avec Matthieu Pinon, journaliste spécialisé en pop culture et auteur d'Histoire(s) du manga moderne, et Benoît Huot, responsable éditorial chez Glénat, qui est l'éditeur français de One Piece.

Ce live est animé par le journaliste de franceinfo Cédric Cousseau, qui posera aux invités les questions que vous poserez dans le "chat". Pour poser vos questions, rendez-vous sur Twitch.