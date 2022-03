Le Festival de la BD d'Angoulême de retour pour une 49e édition printanière

Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'ouvre mercredi soir avec une soirée dédiée à l'Ukraine, et dure jusqu'au dimanche 20 mars.

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est de retour, sans masque ni pass vaccinal, après avoir dû annuler son édition 2021 et reporter celle de 2022.

Morosité en janvier, où une vague de contaminations au Covid-19 avait empêché la tenue du festival aux dates habituelles. Mais optimisme en mars, avec une météo favorable dans la cité charentaise, une année faste pour le secteur, et la levée, à point nommé, de restrictions sanitaires.

"Nous renouerons ainsi avec le plaisir du partage, des rencontres, de la liberté de s'exprimer et d'échanger autour de la bande dessinée", écrit la direction du Festival. La dernière édition ouverte au grand public, la 47e, en janvier 2020, avait attiré près de 200 000 visiteurs.

Dessin et musique pour l'Ukraine

La 49e débute mercredi soir par une cérémonie (sur invitation) au Théâtre d'Angoulême, avec "un concert de dessins dédié à l'Ukraine". "Cette performance collective réunira de nombreux artistes de bande dessinée, représentant plus d'une dizaine de nationalités, qui s'uniront pour proposer, sur un scénario d'Alfred (auteur français, ndlr), un récit en dessins évoquant la situation ukrainienne", avec au piano le Franco-Ukrainien Dimitri Naïditch, a précisé le FIBD.

À cette occasion sera remise la récompense la plus prestigieuse du monde de la BD, le Grand Prix de la Ville d'Angoulême. Ce sera à une femme, ce qui est relativement rare: depuis sa création en 1974, seules Claire Bretécher (Prix du 10e anniversaire en 1984), Florence Cestac (2000) et Rumiko Takahashi (2019) l'ont emporté.

Sont en lice les Françaises Pénélope Bagieu et Catherine Meurisse, déjà finalistes en 2021 et battues par l'Américain Chris Ware, ainsi que la Canadienne Julie Doucet.

Pénélope Bagieu est la plus connue du grand public, depuis l'immense succès de sa série Joséphine à la fin des années 2000. Catherine Meurisse, de la même génération de jeunes quadras, est une ancienne de Charlie Hebdo. Enfin la Québécoise Julie Doucet a connu une carrière "underground" courte mais marquante, concentrée entre 1988 et 1992, et terminée en 2006.

"Maxiplotte" (Julie Doucet)

Cette 49e édition d'Angoulême, ouverte au grand public de mercredi à dimanche, marque aussi le retour des expositions. L'une d'elles sera une rétrospective Chris Ware, qui fait le déplacement après avoir dû rester chez lui près de Chicago au moment de son Grand Prix en 2021. D'autres sont consacrées au personnage qui fait fureur dans les cours de récré, Mortelle Adèle, à l'autrice Aude Picault, aux rapports de cousinage entre BD et film d'animation, ou encore à l'une des légendes du manga, Shigeru Mizuki, pour le centenaire de sa naissance.

Polémiques et difficultés financières

Une autre nouveauté sera la rémunération des auteurs présents pour des dédicaces. Le ministère de la Culture a annoncé vendredi la signature d'un protocole prévoyant une "rémunération forfaitaire". Ce sujet était très sensible pour le Festival d'Angoulême, menacé de boycott en 2021 par des auteurs mécontents de ne tirer aucun fruit du succès populaire de la manifestation.

Mais il y a eu une autre polémique, avec la démission du jury d'un prix remis samedi, l'Eco-Fauve Raja. En février, les jurés ont tous démissionné pour dénoncer le nom de ce prix, qui comprend celui d'un industriel de l'emballage.

Son maintien a montré combien le Festival, qui se débat avec des difficultés financières notoires depuis l'annulation de sa 48e édition, avait plus que jamais besoin de ce partenaire présent "depuis maintenant des années, dans les bons comme dans les mauvais moments".

Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 17 au 20 mars 2022