Photo Hebdo : incendies en Californie, famine en Somalie et fêtes de Pampelune… L'actualité de la semaine en images

Le même son, les mêmes couleurs et le même drame : la Californie (États-Unis) est à nouveau la proie des flammes. La mèche ? Le réchauffement climatique, et une négligence humaine, la sécheresse. En Somalie, elle pousse femmes et enfants sur les routes, menacés par la famine. La guerre en Ukraine a aggravé la situation, et plus de 800 000 personnes sont en quête d'eau et de nourriture.

Rouge de Pampelune et du soleil allemand

Une autre marée humaine, loin de la Somalie : les fêtes de Pampelune en Espagne. Les lâchers de taureaux ont eu lieu dans la cite médiévale. La ville était métamorphosée en rouge et blanc. Sur une route de campagne en Allemagne, on découvre le bonheur de se rendre au travail au lever du jour, avec le soleil rouge incandescent comme décor.