: En images Têtards, lynx, faucons... Découvrez les plus belles photos du Wildlife Photographer of the Year 2024

Depuis 60 éditions, ce concours international récompense les plus belles photos de la vie sauvage. Voici quelques-unes de celles primées en 2024.

Le premier concours Wildlife Photographer of the Year a été organisé en 1965 et à l'époque, le jury n'avait que 361 clichés animaliers à départager. On est loin des 45 000 images qui sont désormais soumises chaque année par les candidats, amateurs comme professionnels, et des millions de spectateurs de l'exposition itinérante organisée par le Natural History Museum de Londres, partie prenante du concours depuis 1984. Alors que les photographes ont jusqu'au 5 décembre 2024 pour proposer leurs images pour 2025, voici une sélection subjective des photos récompensées dans leurs catégories pour cette édition 2024. La soixantième à mettre en valeur la photo, la science et l'art.

Le Grand prix 2024 (adulte) du concours Wildlife Photographer of the Year. Sous des nénuphars qui affleurent à la surface nagent des têtards de crapauds boréaux. Le photographe Shane Gross (Canada) a fait de la plongée en apnée dans le lac pendant plusieurs heures, à travers des tapis de nénuphars, afin de ne pas perturber les fines couches de limon et d'algues recouvrant le fond du lac, ce qui aurait réduit la visibilité. La photo a été prise au lac Cedar, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. (SHANE GROSS / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un jeune faucon pélerin en pleine chasse au papillon, au-dessus de son nid sur une falaise maritime. Le photographe, Jack Zhi (Etats-Unis) visite cette zone de Californie depuis huit ans, observant la présence constante de l'un des faucons et photographiant leurs oisillons. Ce jour-là, il a été difficile de suivre l'action car les oiseaux étaient particulièrement rapides. La photo a été prise à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. (JACK ZHI / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un jeune macaque à toque dort dans les bras d'un adulte. Le photographe, Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod (Sri Lanka) se reposait dans un endroit calme après une matinée passée à photographier des oiseaux et des léopards, lorsqu'il a réalisé qu'il n'était pas seul. Une troupe de macaques à toque se déplaçait dans les arbres au-dessus. Le photographe a repéré ce jeune singe dormant entre les tétées et a utilisé un téléobjectif pour cadrer ce moment paisible. La photo a été prise dans le parc national de Wilpattu, au Sri Lanka. (HIKKADUWA LIYANAGE PRASANTHA VINOD / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un anaconda jaune s'enroule autour du museau d'un caïman yacaré. La photographe américaine Karine Aigner photographiait des cerfs des marais lorsqu'elle a remarqué une forme étrange flottant dans l'eau. À l'aide de jumelles, la photographe a rapidement reconnu les reptiles et les a observés en train de se battre. La photo a été prise sur la route Transpantaneira, dans le Mato Grosso (Brésil). (KARINE AIGNER / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un vieux bouleau noueux orné de lichens pâles "barbe de vieillard". Ces lichens pâles indiquent qu'il s'agit d'une zone où la pollution atmosphérique est minimale. La photo a été prise par l'Italien Fortunato Gatto à Glen Affric, dans les Highlands, en Écosse, au Royaume-Uni. (FORTUNATO GATTO / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un coléoptère bleu méthodiquement démembré par des fourmis rouges. Le photographe allemand Ingo Arndt a observé ces fourmis découper l'insecte déjà mort en morceaux suffisamment petits pour passer par l'entrée de leur fourmilière. La photo a été prise en Hesse, en Allemagne. (INGO ARNDT / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Le dauphin d'Amazonie est l'une des deux espèces de dauphins d'eau douce vivant dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Seule cette espèce, le "boto", ou dauphin rose, a évolué pour explorer les sous-bois inondés de façon saisonnière. Les croyances amazoniennes traditionnelles soutiennent que ces dauphins peuvent prendre forme humaine, et ils sont à la fois vénérés et craints. D'autres les considèrent comme des voleurs qui dérobent les poissons des filets et qui devraient être tués. La photo a été prise dans le parc national Anavilhanas, en amont de Manaus (Brésil), par le photographe Thomas Peschak. (THOMAS PESCHAK / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Mosaïque créée à partir des 403 morceaux de plastique trouvés dans le tube digestif d'un oiseau mort, un puffin à pieds pâles. Le photographe australien Justin Gilligan documente depuis plusieurs années le travail d'Adrift Lab, un groupe de scientifiques du monde entier qui étudie les effets de la pollution plastique sur les écosystèmes marins. La photo a été prise sur l'île Lord Howe, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), où l'équipe collecte les oiseaux morts. Les trois quarts des puffins à pieds pâles contenaient du plastique. (JUSTIN GILLIGAN / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)

Un tigre sur une colline, en surplomb d'un village établi là où poussaient autrefois des forêts. Le photographe allemand Robin Darius Conz suivait ce tigre au sein d'une équipe de tournage d'un documentaire sur la faune. Ce jour-là, il a utilisé un drone pour observer le tigre explorer son territoire avant qu'il ne s'installe à cet endroit. La photo a été prise dans les Nilgiris, au Tamil Nadu (Inde). (ROBIN DARIUS CONZ / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2024 / NHM)