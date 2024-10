Bois écossais vieux de 8 300 ans, renardeau sur la route... Ces photographes qui veulent nous faire "réfléchir sur notre rapport avec la nature"

C’est le plus prestigieux prix de photographie de la vie sauvage. Il est organisé par le musée d’histoire naturelle de Londres. Les lauréats de la 60e édition viennent d’être désignés et l’appel à candidatures pour la 61e est lancé lundi 14 septembre. L’exposition de ces photos magnifiques, amusantes ou tristes, donnent un panorama de la faune et la flore dans le monde. Ces photographes sont aux premières loges pour observer l’évolution de la planète.

Un arbre noueux et sombre dans une forêt où l’on voit du rouge, du jaune, du vert et même du blanc avec une forme rare de lichen. C’est en Écosse, dans les Highlands, dans un bois vieux d’au moins 8 300 ans où la pollution n’arrive pas, d’où ces couleurs et ce lichen très particulier.

C’est la photo de Fortunato Gatto. "Mon premier objectif n’est pas de prendre une photo mais développer une relation avec l’environnement, jusqu’à en faire partie, explique-t-il. On veut éveiller les consciences. On parle du futur ici. C’est très important de défendre la beauté de la nature et de la partager. Les plus jeunes doivent savoir que notre monde est rempli de beautés. Je veux les influencer."

Montrer l'adaptation de la nature à l'homme

Maxime Colin a pris sa photo juste à côté de chez lui, dans la vallée de Chevreuse. On y voit un renardeau assis sur la route dans un virage. C’est la nuit, il est éclairé par des lampadaires, il semble fixer le photographe. "Cela montre comment la nature s’adapte à nous et comment nous, on ne s’adapte pas à la nature, raconte-t-il. Cette famille de renards, je montre qu’ils sont là, au milieu de maisons et de routes. Nous, on n’arrive même pas à leur laisser une petite place. Ça fait réfléchir à notre rapport avec la nature."

Car quelques heures après ce cliché, le jeune photographe a retrouvé l’animal mort, exactement au même endroit, écrasé par une voiture.